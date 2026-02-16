«Patience»: Channel 4 verlängert Krimiserie um dritte Staffel

England

Nach starken Quoten für Staffel zwei schickt Channel 4 das Detective-Drama «Patience» in eine dritte Runde.

Channel 4 setzt seine erfolgreiche Krimireihefort: Die von Eagle Eye Drama produzierte Serie erhält eine dritte Staffel. Die Dreharbeiten zu den neuen Folgen sollen ab März in Belgien und York beginnen. Die zweite Staffel entwickelte sich bislang zur meistgesehenen Sendung des Jahres beim Sender  über lineare Ausstrahlung und Streaming hinweg.Zum Start von Staffel zwei verzeichnete «Patience» eine durchschnittliche Reichweite von 4,2 Millionen Zuschauern (028 Tage, alle Screens). Der Big-Screen-Anteil in den ersten sieben Tagen lag bei 16 Prozent und damit 18 Prozent über dem Auftakt der ersten Staffel. Für die dritte Runde wird die Episodenanzahl auf zehn verlängert.Im Mittelpunkt steht weiterhin die autistische Archivarin Patience Evans, gespielt von Ella Maisy Purvis, die mit ihrer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe das City of York Police Department bei komplexen Ermittlungen unterstützt. Nach anfänglichen Reibereien mit DI Frankie Monroe (Jessica Hynes) hat sich zwischen den beiden eine enge berufliche Partnerschaft entwickelt. Neben neuen Kriminalfällen rücken in Staffel drei auch persönliche Themen stärker in den Fokus: Patience versucht, eine Beziehung zu ihrer entfremdeten Halbschwester Joy aufzubauen und geht der Frage nach, ob der Tod ihres Vaters tatsächlich ein Unfall war oder mehr dahintersteckt.Neben Purvis und Hynes kehren Nathan Welsh, Mark Benton, Adrian Rawlins, Tom Lewis, Ali Ariaie und Liza Sadovy zurück. Regie führen erneut Maarten Moerkerke und Jan Matthys, produziert wird die Serie von Eagle Eye Drama, einem Teil von ITV Studios. «Patience» basiert auf der französischen Vorlage «Astrid & Raphaëlle» und wird international von Beta Film vertrieben, während PBS Distribution die nordamerikanischen Rechte hält.