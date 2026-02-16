«Erica»: Zweite Staffel der Läckberg-Adaption startet im März bei TF1

International

TF1 zeigt ab dem 5. März neue Folgen von «Erica» mit Julie De Bona und Grégory Fitoussi zur Primetime.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel setzt TF1 die Krimireihefort: Die zweite Staffel startet am Donnerstag, den 5. März, um 21:10 Uhr. Die neuen Episoden sind erneut als 6x52-Minuten-Staffel angelegt und stehen parallel auch beim Streamingdienst TF1+ bereit. Die Serie basiert weiterhin auf den Bestseller-Romanen der schwedischen Autorin Camilla Läckberg.Inhaltlich knüpfen die neuen Folgen direkt an die Ereignisse der ersten Staffel an. Die Schriftstellerin Erica Faure (Julie De Bona) und Polizeikapitän Patrick Saab (Grégory Fitoussi) sehen sich mit neuen, komplexen Ermittlungen konfrontiert. Neben spannenden Kriminalfällen geraten jedoch auch ihr Privatleben und ihr familiäres Gleichgewicht zunehmend unter Druck. Eine anstehende Hochzeit, das Wiederauftauchen einer Ex-Frau sowie lange verborgene Geheimnisse sorgen für zusätzliche Konflikte.Die zweite Staffel greift Motive aus den Läckberg-Romanen Loiseau de mauvais augure, Lenfant allemand und La sirène auf. Entwickelt wurde die Serie von Julien Magnat und Sylvain Caron, die Drehbücher stammen von Thomas Boullé, Julien Magnat und Pauline Rostain. Regie führte Nicolas Copin. Produziert wird «Erica» von Potomak Films in Koproduktion mit TF1, verantwortlich zeichnen Martin Rea und Marine Guarino. Neben dem Hauptduo gehören erneut Théo Fernandez, Maud Baecker, Hubert Delattre, Catherine Benguigui und Benjamin Douba Paris zum Ensemble. Als Gäste sind unter anderem Jeanne Bournaud, Aurélie Pons, Guy Lecluyse, Claire Borotra und Pauline Bression mit dabei.