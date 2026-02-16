International

«Erica»: Zweite Staffel der Läckberg-Adaption startet im März bei TF1

von

TF1 zeigt ab dem 5. März neue Folgen von «Erica» mit Julie De Bona und Grégory Fitoussi zur Primetime.

Nach dem Erfolg der ersten Staffel setzt TF1 die Krimireihe «Erica» fort: Die zweite Staffel startet am Donnerstag, den 5. März, um 21:10 Uhr. Die neuen Episoden sind erneut als 6x52-Minuten-Staffel angelegt und stehen parallel auch beim Streamingdienst TF1+ bereit. Die Serie basiert weiterhin auf den Bestseller-Romanen der schwedischen Autorin Camilla Läckberg.

Inhaltlich knüpfen die neuen Folgen direkt an die Ereignisse der ersten Staffel an. Die Schriftstellerin Erica Faure (Julie De Bona) und Polizeikapitän Patrick Saab (Grégory Fitoussi) sehen sich mit neuen, komplexen Ermittlungen konfrontiert. Neben spannenden Kriminalfällen geraten jedoch auch ihr Privatleben und ihr familiäres Gleichgewicht zunehmend unter Druck. Eine anstehende Hochzeit, das Wiederauftauchen einer Ex-Frau sowie lange verborgene Geheimnisse sorgen für zusätzliche Konflikte.

Die zweite Staffel greift Motive aus den Läckberg-Romanen Loiseau de mauvais augure, Lenfant allemand und La sirène auf. Entwickelt wurde die Serie von Julien Magnat und Sylvain Caron, die Drehbücher stammen von Thomas Boullé, Julien Magnat und Pauline Rostain. Regie führte Nicolas Copin. Produziert wird «Erica» von Potomak Films in Koproduktion mit TF1, verantwortlich zeichnen Martin Rea und Marine Guarino. Neben dem Hauptduo gehören erneut Théo Fernandez, Maud Baecker, Hubert Delattre, Catherine Benguigui und Benjamin Douba Paris zum Ensemble. Als Gäste sind unter anderem Jeanne Bournaud, Aurélie Pons, Guy Lecluyse, Claire Borotra und Pauline Bression mit dabei.

Mehr zum Thema... Erica
Kurz-URL: qmde.de/168956
Finde ich...
super
schade
Teile ich auf...
Kontakt
vorheriger ArtikelARD zeigt Cannes-Drama «Mehr denn je» erstmals im Free-TVnächster Artikel«The Honesty Box»: BBC-Format startet erstmals international in Spanien
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel
Weitere Neuigkeiten

«sportstudio live»: Skisprung-Finale aus Planica

Das ZDF zeigt am Freitagnachmittag das Skifliegen der Männer und ordnet eine Wintersaison ein, in der für das deutsche Team noch Luft nach oben blieb.

«Renoir in Love»: ARTE zeigt intimes Künstlerporträt im März

Die Dokumentation «Renoir in Love» feiert am 21. März um 21:50 Uhr ihre TV-Premiere und ist bereits ab dem 14. März online verfügbar.

«Dear Killer Nannies»: Hulu zeigt ersten Teaser zur Escobar-Serie

Die neue Hulu-Produktion erzählt die Kindheit von Pablo Escobars Sohn als düsteres Coming-of-Age-Drama aus ungewohnter Perspektive.

ZDF zeigt «Eternal» und «Your Lucky Day»

Mit zwei internationalen Filmen versteckt das ZDF in der Nacht auf Donnerstag gleich doppelt neue Free-TV-Ware im Programm.

«Smart Shopper» verschwindet im Nachtprogramm des ZDF

Mit zwei neuen Folgen rutscht das Verbraucherformat mit Uke Bosse in der Nacht auf Mittwoch auf wenig prominente Sendeplätze.

«Terra X History» porträtiert Peter Maffay als deutsche Legende

Die ZDF-Dokumentation blickt spätabends auf Leben und Karriere eines Musikers zurück, der sich über fünf Jahrzehnte immer wieder neu erfunden hat.

«Heartland»: 19. Staffel feiert US-Kabelpremiere bei UPtv im März

UPtv zeigt die 19. Staffel von «Heartland» ab dem 19. März erstmals im US-Kabelfernsehen.

«Super Bowl LX» erreicht 124,9 Millionen Zuschauer

Das NFL-Finale bei NBCUniversal avanciert zur zweitmeistgesehenen Sendung der US-Geschichte und sorgt auch digital für historische Bestwerte.

Letzte Meldungen


Mehr aus diesem Ressort

England «Patience»: Channel 4 verlängert Krimiserie um dritte Staffel International «The Honesty Box»: BBC-Format startet erstmals international in Spanien England «Situationships with Sophie and Christine»: Podcast-Duo kehrt zu BBC Sounds zurück International «Maison de retraite 2»: TF1 zeigt Komödien-Fortsetzung Anfang März International «Papa malgré lui»: Arnaud Ducret wird zum falschen Lehrer bei TF1 International Histoire TV beleuchtet Polens Abtreibungsdebatte International Ushuaïa TV setzt Zeichen zum Weltfrauentag

Jobs » Vollzeit, Teilzeit, Praktika

Surftipp


Surftipps


Werbung