«Go Jetters Go!»: BBC Studios startet erstes Spin-off in Singapur

England

Die Kinder-Marke «Go Jetters» wird erstmals als internationale Ablegerserie neu aufgelegt.

BBC Studios hat mitdas erste Spin-off der erfolgreichen Kinderreihe «Go Jetters» angekündigt. Die neue Serie entsteht mit Unterstützung der Infocomm Media Development Authority (IMDA) und wird in Singapur angesiedelt sein. Ziel ist es, eine international vermarktbare Produktion mit klarer lokaler Identität zu entwickeln.Ursprünglich als Kurzformat geplant, entwickelte sich das Projekt im Zuge der Zusammenarbeit mit BBC Childrens and Education für CBeebies zu einer vollwertigen Serie. IMDA hatte gezielt internationale Marken gefördert, die sich sinnvoll lokalisieren lassen. Die Wahl fiel auf «Go Jetters», eine vollständig von BBC Studios gehaltene Marke mit globaler Reichweite.Im Mittelpunkt von «Go Jetters Go!» steht die neue Figur Kym, eine talentierte Kadettin aus Singapur. Unterstützt von den bekannten Figuren Xuli, Kyan, Foz und Lars begibt sie sich auf die Suche nach dem Go Jetters Cup. Von der Mission HQ in Singapur aus erhält Kym Hinweise von Ubercorn und reist rund um die Welt, um sogenannte G.O. Stars zu finden. Dabei entdeckt sie Naturwunder, kulturelle Highlights und berühmte Sehenswürdigkeiten  während sie sich gegen die Störmanöver von Grandmaster Glitch und seinen Grimbots behaupten muss.Produziert wird die Serie vom britischen Studio Brighton Zoo Animation Studios, einer Schwesterfirma von Blue Zoo, das bereits an früheren «Go Jetters»-Staffeln beteiligt war. Die Hauptfigur Kym wird von der singapurischen Schauspielerin Lim Shi-An gesprochen, die hier erstmals eine Animationsrolle übernimmt. Für authentische kulturelle Einbindung sorgen unter anderem der Medienberater Leslie Lee sowie die singapurischen Autorinnen Lisa Teh und Debra Chong.Cecilia Persson, Managing Director BBC Studios Kids & Family, sprach von einer Partnerschaft, die einer etablierten Marke neue Perspektiven eröffne und zugleich Singapurs Kultur und Kreativität sichtbar mache. Auch IMDA betonte die Bedeutung des Projekts für die internationale Sichtbarkeit heimischer Talente. «Go Jetters Go!» soll voraussichtlich im vierten Quartal 2026 oder im ersten Quartal 2027 in Großbritannien und Singapur Premiere feiern.