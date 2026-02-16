«7 vs. Wild»: Prime Video bestellt sechste Staffel

TV-News

Nach dem Erfolg der fünften Runde kehrt das Survival-Format im Herbst 2026 zurück.

Prime Video setzt weiter auf Überlebenskampf in Extremsituationen: Der Streamingdienst hat offiziell eine sechste Staffel vonangekündigt. Die neuen Folgen sollen voraussichtlich im Herbst 2026 exklusiv für Prime-Mitglieder verfügbar sein. Der genaue Drehort steht derzeit noch nicht fest, fest steht jedoch: Erneut werden sich sieben Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer kompromisslosen Survival-Challenge in absoluter Wildnis stellen.Die Entscheidung folgt auf den großen Erfolg der fünften Staffel, die sich direkt nach ihrem Start mehrere Wochen auf Platz eins der Prime-Video-Charts hielt. Das Format hat sich damit endgültig als feste Größe im deutschsprachigen Reality-Segment etabliert. Auch in der kommenden Staffel verspricht der Anbieter eine hochwertige Produktion sowie ein intensives, authentisches Survival-Erlebnis. Die Namen der neuen Kandidatinnen und Kandidaten sollen in den kommenden Monaten bekanntgegeben werden.«7 vs. Wild» wurde 2021 entwickelt und zunächst auf YouTube veröffentlicht. Nach inzwischen fünf Staffeln verzeichnet das Format mehr als 380 Millionen Aufrufe auf der Plattform. Produziert wird die Reihe von der Calivision Network GmbH, Executive Producer ist Nils Trümpener. Mit dem Wechsel zu Prime Video erhielt das Format zusätzliche Reichweite und Produktionsmittel  ohne dabei seinen rauen, dokumentarischen Charakter zu verlieren.