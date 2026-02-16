Schweiz

Ariel wird zur «Bachelorette»  in der Schweiz

von

Nach Spekulationen bestätigte das Reality-Gesicht seine Teilnahme nun via Social-Media.

Für alle Trash-TV-Connaisseure sind es potenziell interessante Neuigkeiten: Wie in den letzten Tagen bereits gemunkelt wurde, wird Reality-Gesicht Ariel die neue «Bachelorette». Allerdings (zunächst) nicht hierzulande, sondern in der Schweiz. Kürzlich sorgte sie bekanntlich noch im diesjährigen Dschungelcamp für Gesprächsstoff, indem sie Streitthemen um Gil Ofarim provokativ ansprach. In den Tagen nach ihrem Auszug wurde ihre Besetzung als Schweizer Bachelorette bereits kolportiert.

Wie die Reality-Darstellerin nun selbst in einer Instagram-Story preisgab, bewahrheiten sich die Gerüchte also. Denn dort gibt sie zu Wort: "Ja, es stimmt, ich bin eure neue Bachelorette!". Das ganze Video wurde darüber hinaus mit entsprechenden Andeutungen gespickt. Verwunderlich ist dieser Umstand indes nicht, so ist es mittlerweile gang und gäbe, dass Influencerinnen und Influencer ihre jeweiligen Social-Media-Kanäle (auch) als (Cross-)Promotion-Fläche benutzen.

Gesendet wird «Die Bachelorette» (wie auch der Bachelor) in der Schweiz übrigens vom Kanal 3 Plus TV, der das Franchise seit 2015 im Aufgebot hat und in den letzten Tagen auch schon einen nebulösen Trailer durchlaufen ließ. 3+ Sendungen können in Deutschland zum Teil über den Streaming-Dienst Joyn über VPN oder spezielle Zugänge abgerufen werden oder via 3TV App gestreamt werden.

