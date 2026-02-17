Netflix schließt Exklusivdeal mit Produzentin MEGUMI

Netflix hat eine mehrjährige exklusive Partnerschaft mit der japanischen Produzentin MEGUMI bekanntgegeben. Im Rahmen des Deals wird sie künftig mehrere neue Unscripted-Formate entwickeln und exklusiv für Netflix produzieren. Damit baut der Streamingdienst sein Portfolio im Bereich internationaler Reality- und Dokuformate weiter aus.
Den Auftakt markierte MEGUMIs erstes Unscripted-Projekt «Badly in Love» (2025). Die Serie kombiniert Japans sogenannte Yankee-Subkultur eine Jugendbewegung, die für rebellischen Stil, Delinquenten-Ästhetik und starke Loyalitätscodes steht mit einem romantischen Reality-Format. Kurz nach dem Start schaffte es die Produktion auf Platz acht der globalen Weekly Top 10 (Non-English Series) und wurde zum ersten japanischen Unscripted-Titel, der in Südkorea in die Netflix-Top-10 einstieg. In Japan selbst hielt sich das Format vier Wochen lang auf Rang eins der Seriencharts.
Megumi kommentierte die neue Vereinbarung wie folgt: Ich fühle mich sehr geehrt, diese unglaubliche Chance von Netflix zu erhalten, und bin mir der großen Verantwortung bewusst. Bei der Produktion von «Badly in Love» war ich tief bewegt von den unverfälschten Emotionen, Impulsen und ungefilterten Momenten, die alle Darsteller in der Serie gezeigt haben. Mir wurde klar, dass genau diese Dinge die Menschen wirklich schön machen. Ich habe auch erkannt, wie sehr diese Authentizität die Herzen der Zuschauer bewegen kann. In einer Zeit, in der es keine eindeutigen richtigen Antworten gibt, möchte ich echte Emotionen und die subtilen Veränderungen im menschlichen Herzen sorgfältig einfangen und vermitteln, wie wertvoll sie sind. Durch Projekte ohne Drehbuch werde ich weiterhin mein Bestes geben, um diese unersetzlichen Momente so vielen Menschen wie möglich näherzubringen.
Kaata Sakamoto, Vizepräsidentin für Inhalte Japan bei Netflix: Unsere Mission bei Netflix ist es, Geschichten zu schaffen, die unsere Mitglieder noch nie zuvor gesehen haben Geschichten, die die Zuschauer tief bewegen und bei ihnen Anklang finden. Als ich zum ersten Mal die Rohaufnahmen von «Badly in Love» sah, hatte ich das starke Gefühl, dass MEGUMI, obwohl es ihre allererste ungeschriebene Produktion als Produzentin war, eine Kreative ist, die diese Vision wirklich teilt. Diese Überzeugung führte zu unserer schnellsten Entscheidung aller Zeiten, eine zweite Staffel zu produzieren, und hat nun zu dieser Exklusivvereinbarung mit MEGUMI als Produzentin von nicht-skriptbasierten Inhalten geführt. Durch ihre einzigartige und unverwechselbare Perspektive werden wir weiterhin einzigartige japanische Geschichten entdecken, die noch nicht erzählt wurden und kreativ."
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel