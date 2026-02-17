Apple bringt HLS-Videopodcasts auf Apple Podcasts

Vermischtes

Mit einem umfassenden Update erweitert Apple seine Podcast-App im Frühjahr um ein neues, voll integriertes Videoerlebnis.

Apple hat ein weitreichendes Update für Apple Podcasts angekündigt: Ab dem Frühjahr unterstützt die Plattform Videopodcasts auf Basis der hauseigenen HTTP Live Streaming (HLS)-Technologie. Damit sollen Creator mehr Kontrolle über Inhalte und Monetarisierung erhalten, während Nutzer zwischen Audio- und Videowiedergabe nahtlos wechseln können. Künftig können Hörerinnen und Hörer direkt in der App zwischen Ansehen und Anhören einer Episode wechseln, Videos im horizontalen Vollbildmodus abspielen oder für die Offline-Nutzung herunterladen. Die adaptive HLS-Technologie passt die Videoqualität automatisch an die jeweilige Netzwerkverbindung an und sorgt so für eine stabile Wiedergabe  egal ob im WLAN oder über Mobilfunk. Videoinhalte werden dabei vollständig in bestehende Funktionen wie personalisierte Empfehlungen, redaktionelle Kuratierung oder den Neu-Tab integriert.Eddy Cue, Senior Vice President of Services bei Apple, sprach von einem entscheidenden Meilenstein für die Plattform. Bereits vor 20 Jahren habe Apple Podcasts über iTunes einem breiten Publikum zugänglich gemacht, nun setze man mit Video einen neuen Branchenstandard. Creator:innen behalten laut Apple die volle Kontrolle über ihre Inhalte und deren Vermarktung. Hosting-Anbieter wie Acast, ART19 (Amazon), Omny Studio (Triton), SiriusXM inklusive AdsWizz und Simplecast unterstützen HLS-Video zum Start, weitere Partner sollen folgen.Erstmals wird zudem die dynamische Einbindung von Videoanzeigen ermöglicht  darunter auch vom Host eingesprochene Spots. Apple erhebt keine Gebühren für die Distribution von Podcasts, weder im klassischen RSS/MP3-Format noch via HLS-Video. Allerdings plant das Unternehmen, im Laufe des Jahres eine impressionsbasierte Gebühr für die Auslieferung dynamischer Videoanzeigen über teilnehmende Werbenetzwerke zu berechnen. Das neue Feature steht bereits in den Betaversionen von iOS 26.4, iPadOS 26.4 und visionOS 26.4 zur Verfügung und soll im Frühjahr offiziell für iPhone, iPad, Apple Vision Pro sowie über die Webversion ausgerollt werden.