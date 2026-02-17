«The Assassin»: Prime Video bestellt zweite Staffel

Prime Video hat grünes Licht für eine zweite Staffel von «The Assassin» gegeben. Wie der Streamingdienst am Montag mitteilte, wird die von Harry und Jack Williams geschriebene und von Two Brothers Pictures produzierte Serie fortgesetzt. Die Dreharbeiten sollen noch im Laufe dieses Jahres beginnen. Die erste Staffel ist weiterhin bei Prime Video im Vereinigten Königreich abrufbar.
In den Hauptrollen kehren Keeley Hawes als ehemalige Auftragskillerin Julie Green sowie Freddie Highmore als ihr Sohn Edward zurück. Ebenfalls wieder dabei sind Shalom Brune-Franklin als Kayla und Devon Terrell als deren Bruder Ezra. Weitere Castingdetails sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.
Die neue Staffel setzt nach den Ereignissen der ersten Runde ein. Edward und Julie kehren von einer desaströsen Reise nach Nordeuropa zurück entfremdet durch einen Vorfall, über den niemand sprechen will. Während Julie erneut in alte Muster als Assassinin verfällt, muss sie sich gleichzeitig mit den Gefahren des Dating-Lebens auseinandersetzen. Als Edwards Flitterwochen unerwartet eskalieren, zwingt ihn das Schicksal erneut an die Seite seiner Mutter. Gemeinsam geraten sie in Spaniens korrupte Unterwelt und müssen nicht nur um ihr Leben kämpfen, sondern auch ihre zerrüttete Beziehung kitten.
Keeley Hawes zeigte sich in einem Statement begeistert über die Rückkehr: Es sei ein Privileg, Julies komplexe Beziehung zu Edward weiter auszuloten. Freddie Highmore sprach von einem spektakulären neuen Abenteuer, das die Autoren für die Figuren vorbereitet hätten. Produziert wird die sechsteilige Staffel erneut von Two Brothers Pictures in Zusammenarbeit mit All3Media International. Neben den Williams-Brüdern fungieren unter anderem Sarah Hammond, Alex Mercer und Daisy Mount als Executive Producer, ebenso wie Hawes und Highmore selbst.
Regie führen Terry McDonough (Episoden 13) und Sarah OGorman (Episoden 46). Mit der Fortsetzung setzt Prime Video auf einen international erfolgreichen Thriller, der stilvolle Action mit schwarzem Humor und einer ungewöhnlichen Mutter-Sohn-Dynamik verbindet.
Schreibe den ersten Kommentar zum Artikel