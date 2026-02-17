International

«The House of the Spirits»: Prime Video nennt Starttermin für Allende-Adaption

Die erste spanischsprachige Serienumsetzung von Isabel Allendes Roman erscheint Ende April weltweit.

Prime Video hat im Rahmen der 76. Berlinale den globalen Starttermin für «The House of the Spirits» bekanntgegeben. Die achtteilige Serie, basierend auf dem Weltbestseller von Isabel Allende, feiert am 29. April ihre Premiere. Als Executive Producer fungieren neben Isabel Allende auch Eva Longoria und Courtney Saladino. Showrunner sind Francisca Alegría, Fernanda Urrejola und Andrés Wood. Produziert wird die Serie von FilmNation Entertainment, bekannt für preisgekrönte Produktionen wie «Anora» und «Conclave», mit Unterstützung der chilenischen Produktionsfirma Fabula.

Der Roman, der sich weltweit über 70 Millionen Mal verkauft hat, erzählt eine epische Familiensaga über drei Generationen von Frauen  Clara, Blanca und Alba  in einem konservativen südamerikanischen Land, das von Klassenkonflikten, politischen Umbrüchen und magischen Elementen geprägt ist. Die Serie spannt einen Zeitraum von rund fünf Jahrzehnten und verbindet persönliche Schicksale mit gesellschaftlichen Erschütterungen.

In den Hauptrollen sind unter anderem Alfonso Herrera als Esteban Trueba sowie Nicole Wallace und Dolores Fonzi als Clara del Valle in unterschiedlichen Lebensphasen zu sehen. Zum weiteren Ensemble zählen Fernanda Castillo, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker, Fernanda Urrejola, Rochi Hernández, Juan Pablo Raba, Pablo Macaya und Nicolás Contreras.

