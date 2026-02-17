International

«Gangs of Galicia»: Zweite Staffel startet im April bei Netflix

Nach dem internationalen Erfolg der ersten Runde kehrt das spanische Crime-Drama Anfang April zurück.

Netflix hat den Starttermin für die zweite Staffel von «Gangs of Galicia» bekanntgegeben. Die neuen Episoden der von Vaca Films produzierten Serie erscheinen am 3. April weltweit auf der Plattform. Bereits die erste Staffel entwickelte sich zu einem internationalen Erfolg und war in ihrer Premierenwoche die meistgesehene nicht-englischsprachige Serie auf Netflix. Sie erreichte Platz eins in 28 Ländern und schaffte es in 82 Staaten in die Top 10.

In den Hauptrollen kehren Clara Lago und Tamar Novas zurück. Neu zum Cast stößt Luis Zahera, der die Geschichte um rivalisierende Drogenclans weiter zuspitzen soll. Zum Ensemble gehören zudem Xosé Antonio Touriñán, Melania Cruz, Miguel de Lira, María Pujalte, Chechu Salgado und Diego Anido. Die Drehbücher stammen erneut von Jorge Guerricaechevarría, Regie führen Marc Vigil und Javier Rodríguez. Produziert wird die Serie von Vaca Films, die sich in den vergangenen Jahren mit Kino- und Serienproduktionen international etabliert hat.

Die zweite Staffel setzt drei Jahre nach den Ereignissen der ersten an. Ana und Daniel versuchen zwar, ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen, geraten jedoch erneut in die kriminellen Strukturen Galiciens. Daniel erklärt sich bereit, ein letztes Mal zur See zu fahren, um seinem Vater zu helfen, während Ana nach Cambados zurückkehrt und sich ausgerechnet mit dem rivalisierenden Padín-Clan einlässt. Der neue Machtkampf droht nicht nur das Gleichgewicht der Clans zu zerstören, sondern auch die Beziehung zwischen Ana und Daniel endgültig zu zerbrechen.


