Robert Duvall ist tot

Köpfe

Der Charakterdarsteller aus «Der Pate», «Apocalypse Now» und «The Great Santini» prägte über Jahrzehnte das amerikanische Kino.

Robert Duvall ist im Alter von 95 Jahren gestorben. Wie seine Ehefrau Luciana Duvall in einem Statement mitteilte, sei der Schauspieler friedlich zu Hause im Kreis seiner Familie eingeschlafen. Bob war einer der größten Schauspieler unserer Zeit, schrieb sie. Für die Welt war er ein Oscar-Preisträger, Regisseur und Geschichtenerzähler. Für mich war er alles.Duvall galt als Inbegriff des Schauspielerschauspielers  nie laut, nie effekthascherisch, aber stets mit einer intensiven, glaubwürdigen Präsenz. Seinen ersten bleibenden Eindruck hinterließ er 1962 als Boo Radley in «Wer die Nachtigall stört». Internationalen Ruhm erlangte er schließlich als Tom Hagen in «Der Pate» von Francis Ford Coppola, eine Rolle, die ihm seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Später folgten weitere ikonische Auftritte, etwa als fanatischer Colonel Kilgore in «Apocalypse Now» oder als autoritärer Vater in «The Great Santini».Seinen einzigen Oscar gewann Duvall 1984 für seine Hauptrolle im Drama «Tender Mercies». Insgesamt wurde er siebenmal für den Academy Award nominiert. Auch im Fernsehen setzte er Maßstäbe, unter anderem in der Miniserie «Lonesome Dove» sowie in «Broken Trail», wofür er Emmy-Auszeichnungen erhielt. Neben der Schauspielerei führte er auch Regie, etwa bei «The Apostle», in dem er selbst einen charismatischen, aber moralisch gefallenen Prediger verkörperte.Geboren in San Diego als Sohn eines Marineoffiziers, studierte Duvall Schauspiel am renommierten Neighborhood Playhouse in New York unter Sanford Meisner. In den 1970er-Jahren wurde er Teil jener Generation von Darstellern  neben Robert De Niro, Dustin Hoffman oder Gene Hackman , die das realistische Spiel im amerikanischen Kino prägte. Trotz zahlreicher Hauptrollen blieb er stets ein Charakterdarsteller mit besonderer Tiefe.Auch im hohen Alter blieb Duvall aktiv. Noch in den 2010er-Jahren war er in Produktionen wie «The Judge» oder «The Pale Blue Eye» zu sehen. Sein Werk umfasst mehr als sechs Jahrzehnte Film- und Fernsehgeschichte. Mit Robert Duvall verliert Hollywood eine prägende Figur des New-Hollywood-Kinos  und einen Darsteller, der wie kaum ein anderer Authentizität und Gravitas verkörperte.