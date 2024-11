Roku macht mit «Die Hart» weiter

US-Fernsehen

Die dritte Staffel ist ab 13. Dezember 2024 zu sehen.

Roku gab bekannt, dass Kathryn Hahn («Agatha All Along») und J.K. Simmons («Whiplash») in der dritten Staffel der für den Emmy Award nominierten Roku-Original-Seriemitspielen werden. Tony Cavalero («The Righteous Gemstones») und Anna Garcia («Fly Me to the Moon») werden ebenfalls als Darsteller für die neue Staffel an Bord kommen. Die Serie wird am Freitag, den 13. Dezember, exklusiv auf dem Roku Channel ausgestrahlt.Die neuen Darsteller gesellen sich zu den Serienveteranen Kevin Hart und Nathalie Emmanuel, die beide für ihre herausragenden Leistungen in den Staffeln 1 und 2 für einen Emmy Award nominiert wurden. In der dritten Staffel der Serie ist Kevin Hart fertig mit der Action - was er wirklich will, ist ein kritischer Erfolg. Aber die Hilfe des gefeierten Regisseurs Jackson Pepper (Simmons) tut weh und bringt Kevin und Jordan (Emmanuel) auf die falsche Liste der „Meistgesuchten“.Simmons wird Jackson Pepper spielen, einen der größten Regisseure aller Zeiten, eine Naturgewalt, die ernst, intensiv, dornig und unberechenbar ist. Hahn übernimmt die Rolle von Jillian Avery, einem bekannten, mit dem Oscar ausgezeichneten Filmstar auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Agent Fisher, gespielt von Cavalero, ist ein konzentrierter, intensiver und leicht erregbarer FBI-Agent mit einem tiefen Geheimnis. Und Garcias Figur Pearl ist eine süße und ahnungslose aufstrebende Schauspielerin, die alles tun würde, um in einem Jackson Pepper-Film mitzuspielen. Headshots der neu hinzugekommenen Darsteller finden Sie hier.Die dritte Staffel von «Die Hart» wird von Hartbeat produziert, dem globalen Unterhaltungsunternehmen an der Schnittstelle von Comedy und Kultur. Kevin Hart, Bryan Smiley, Luke Kelly-Clyne, Jeff Clanagan, Tripper Clancy, Josh Ruben und Ty Walker fungieren als ausführende Produzenten. Staffel 3 wurde von Tripper Clancy geschrieben und von Josh Ruben inszeniert. Die Serie wird von Morgan Pichinson und Sabrina Lyall im Auftrag von Roku Originals betreut.