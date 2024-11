«Yellowjackets» geht im Februar weiter

US-Fernsehen

Showtime und Paramount+ setzen die Serie um den Valentinstag fort.

Paramount+ und Showtime gaben heute den Premierentermin für die dritte Staffel der Emmy-nominierten Seriebekannt. Die Staffel wird mit zwei Episoden am Freitag, den 14. Februar im Streaming- und On-Demand-Angebot bei Paramount+ starten, bevor sie am Sonntag, den 16. Februar bei Showtime auf Sendung geht. International startet die Staffel am 14. Februar exklusiv auf Paramount+ in Großbritannien, Australien, Lateinamerika, Brasilien, Italien, Deutschland, der Schweiz, Österreich und später im Jahr auch in Frankreich.Die zweifache Oscar-Preisträgerin Hilary Swank («Million Dollar Baby») wird neben Joel McHale («Community») einen Gastauftritt haben und sich der Starbesetzung anschließen. In der dritten Staffel spielen die Emmy-Nominierte Melanie Lynskey («Castle Rock»), die Emmy-Nominierte Christina Ricci («Z: The Beginning of Everything»), Tawny Cypress («Unforgettable») und die Emmy-Nominierte Lauren Ambrose («Servant») mit.Das Format von Ashley Lyle und Bart Nickerson (Narcos) entwickelt und erzählt die Geschichte eines Teams von äußerst talentierten Highschool-Fußballerinnen, die zu den (un)glücklichen Überlebenden eines Flugzeugabsturzes tief in der abgelegenen nördlichen Wildnis gehören. Die Serie zeichnet ihren Abstieg von einem komplizierten, aber erfolgreichen Team zu wilden Clans nach und verfolgt gleichzeitig das Leben, das sie fast 25 Jahre später wieder zusammenzufügen versuchen, und beweist, dass die Vergangenheit nie wirklich vorbei ist und dass das, was in der Wildnis begann, noch lange nicht vorbei ist.Die 10-teilige dritte Staffel ist eine Mischung aus Survival-Epos, psychologischer Horrorgeschichte und Coming-of-Age-Drama und knüpft an das dramatische Finale der zweiten Staffel an. «Yellowjackets» wird von Lyle, Nickerson und dem Showrunner Jonathan Lisco produziert. Drew Comins von Creative Engine fungiert ebenfalls als ausführender Produzent zusammen mit Jeff W. Byrd, Sarah L. Thompson, Ameni Rozsa und Brad Van Arragon. Die Serie wird von Lionsgate Television für SHOWTIME produziert.