«Beast Games» startet im Dezember

US-Fernsehen

Der YouTuber wird gemeinsam mit Amazon fünf Millionen US-Dollar verlosen.

Prime Video gab das Veröffentlichungsdatum der mit Spannung erwarteten Seriebekannt. Die Wettbewerbsserie wird wöchentlich am Donnerstag, den 19. Dezember, auf Prime Video weltweit ausgestrahlt. Aus dem bahnbrechenden Kopf von MrBeast kommt eine neue, rekordverdächtige Wettbewerbsserie. Atemberaubende 1.000 Kandidaten treten in nervenaufreibenden, physischen, mentalen und sozialen Herausforderungen gegeneinander an, um die Chance zu haben, einen satten Geldpreis von 5 Millionen Dollar zu gewinnen. Woche für Woche setzen die Teilnehmer ihre Stärke und ihren Witz ein, um im Spiel zu bleiben, in der Hoffnung, der Gewinner des Millionenpreises zu sein.«Beast Games» wird von Co-Schöpfer und ausführendem Produzenten Jimmy Donaldson (auch bekannt als MrBeast) moderiert, zusammen mit den Co-Schöpfern und ausführenden Produzenten Tyler Conklin, Sean Klitzner und Mack Hopkins, sowie den ausführenden Produzenten Michael Cruz, Matt Apps, Charles Wachter, Keith Geller, Joe Coleman, Rachel Skidmore, Chris Keiper und Joshua Kulic.Jimmy Donaldson ist ein YouTube-Schöpfer, Unternehmer und Philanthrop, der als „MrBeast“ bekannt ist und die Aufmerksamkeit der Welt auf sich gezogen hat. Mit seinen Inhalten unterhält und inspiriert er Millionen von Menschen durch noch nie dagewesene virale Spektakel, hochinteressante Herausforderungen und riesige Werbegeschenke, darunter Lebensmittel und Hilfsgüter in Millionenhöhe für Bedürftige. Im Juni 2024 wurde er zum meist abonnierten YouTube-Künstler weltweit und hat nun über 330 Millionen Abonnenten.