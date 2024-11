Max verlängert Kontrakt mit Criterion Collection

US-Fernsehen

Damit können Max und HBO weitere preisgekrönte Spielfilme auf die Plattform bringen.

Max und HBO haben die Verlängerung einer mehrjährigen Vereinbarung mit The Criterion Collection bekannt gegeben, um den preisgekrönten Katalog mit Hunderten von Titeln weiterhin auf die Plattform zu bringen, darunter auch Filme, die in den USA neu auf Max verfügbar sind. „Wir freuen uns, unseren Zuschauern auch weiterhin den Katalog der Criterion Collection mit erstklassigen Filmen anbieten zu können“, so Royce Battleman, Executive Vice President, Content Acquisitions, Warner Bros. Discovery. „Sowohl die bestehenden als auch die neu hinzugekommenen Filme der Sammlung bieten den Max-Zuschauern die Möglichkeit, filmische Spitzenleistungen in unserem Angebot zu erleben.“Die Präsentation der hochgelobten Filme der Criterion Collection zusammen mit einer umfangreichen Sammlung von Titeln von Warner Bros. Pictures, Turner Classic Movies, A24, Studio Ghibli und vielen mehr, festigt Max als die erste Adresse für Filmabende. Von Blockbustern wie «Wonka», «Dune» und «Joker» über preisgekrönte Filme wie «Barbie» und «Der Junge und der Reiher» bis hin zu alten und neuen Klassikern wie «Casablanca», «Der Zauberer von Oz», «West Side Story» und «2001: Odyssee im Weltraum», «Pretty Woman» und «Independence Day» bietet das Max für jeden Filmliebhaber etwas.Seit 1984 widmet sich die Criterion Collection der Veröffentlichung wichtiger klassischer und zeitgenössischer Filme aus aller Welt in Editionen, die höchste technische Qualität bieten. Unabhängig vom Medium präsentiert die Criterion Collection Filme in hochmodernen Restaurierungen und vertieft so die Wertschätzung der Filmkunst beim Zuschauer.