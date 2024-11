Funke nicht übergesprungen: Zauber-Brüder bringen RTL kein Glück

Quotennews

Das neueste Bühnenprogramm der «Ehrlich Brothers» zog nur ein verhaltenes Interesse nach sich.

Es handelte sich dabei um eine Aufzeichnung des aktuellen Programms mit dem Slogan. Gastiert haben die beiden Magierbrüder Andreas und Christian Ehrlich unter anderem in der Olympiahalle München. Jener Termin war es, der für den Mitschnitt ausgewählt wurde, der gestern ab 20.15 Uhr die RTL-Primetime bespielte.Dieses Unterfangen war letztlich aber nicht sonderlich von Erfolg gekrönt. Mit 9,5 Prozent der Umworbenen, die einer Reichweite von 0,44 Millionen entsprachen, lagen die Zauberer zwar vorauf ProSieben , bewegten sich dabei wie der Konkurrenzsender aber auf dürftiger Flughöhe. Von den älteren Leuten sahen das Bühnenprogramm bloß 7,0 Prozent (1,67 Millionen).Am Vorabend ließ zudem das Promi-Magazinmit Annika Lau, zu wünschen übrig, welches auf Strecke weiterhin Schwierigkeiten hat, sich ordentlich zu etablieren. Dieses Mal ergab sich wieder nur eine blasse Sehbeteiligung von 0,24 Millionen und 9,3 Prozent in der Zielgruppe, die RTL nicht jubeln lassen werden. Wirklich toll sah es auch nicht am Nachmittag für erste Weihnachtsfilme aus. So generierten die Romantik-Streifenundjeweils bloß schwache 7,8 und 6,6 Prozent bei mageren Reichweiten von 0,18 und 0,13 Millionen bei den Umworbenen.