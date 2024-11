«Legally Blonde»: Caroline Dries wird Co-Showrunnerin

US-Fernsehen

Die frühere Produzentin von «Batwoman» wird bei der neuen Amazon-Serie mitarbeiten.

Nach Informationen von „Variety“ wird die ehemalige «Batwoman»-Produzentin Caroline Dries an der «Legally Blonde»-Vorgängerserie «Elle» bei Amazon Prime Video mitarbeiten. Die Serie wurde bereits im Mai von Amazon offiziell abgesegnet. Laut einer mit der Situation vertrauten Person ist Dries kurz nach der Genehmigung an Bord der Serie gekommen, ihre Beteiligung wurde aber bisher nicht öffentlich bekannt gegeben. Sie wird die Serie gemeinsam mit Serienschöpferin Laura Kittrell leiten.Die Serie wird, wie bereits angekündigt, die junge Elle Woods durch ihre Highschool-Zeit begleiten und den Zuschauern „die Lebenserfahrungen zeigen, die sie zu der ikonischen jungen Frau gemacht haben, die wir im ersten «Legally Blonde»-Film kennen und lieben gelernt haben“, so die offizielle Logline.Zuvor war Dries Showrunnerin und Schöpferin der CW-Serie «Batwoman», die drei Staffeln lang auf dem Sender lief. Zu ihren weiteren TV-Credits gehören das Schreiben und Produzieren der erfolgreichen CW-Serie «The Vampire Diaries».