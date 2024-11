«The Studio» erscheint Mitte März

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Seth Rogen und zahlreichen anderen US-Stars beginnt im März.

Der Teaser-Trailer zur neuen Comedyseriemit Seth Rogen in der Hauptrolle ist nun öffentlich zugänglich. Seth Rogen ist neben dem für einen Emmy nominierten Evan Goldberg als Drehbuchautor, Regisseur und Executive Producer tätig. Die zehnteilige Serie startet mit den ersten beiden Folgen am Mittwoch, den 26. März 2025 auf Apple TV+ , gefolgt von einer neuen Episode jeden Mittwoch bis zum 21. Mai.In der Serie «The Studio» wird die Figur des Matt Remick (Seth Rogen) eingeführt, der den Posten des Chefs der Continental Studios antritt, welche sich in einer schwierigen Lage befinden. Während Filme um Relevanz kämpfen, sieht sich Matt mit einem Team aus streitenden Führungskräften konfrontiert, die von eigenen Unsicherheiten geplagt werden. Sie müssen sich zudem mit narzisstischen Künstlerinnen und Künstlern sowie feigen Konzernbossen auseinandersetzen, die ein schier unerreichbares Ziel verfolgen: stets großartige Filme zu produzieren. Die Akteure sind von einer allgegenwärtigen Panik erfüllt, da jede Begegnung mit anderen Menschen, sei es im Rahmen einer Party, eines Set-Besuchs, einer Casting-Entscheidung, eines Marketing-Meetings oder einer Preisverleihung, für sie mit der Gefahr eines glamourösen Erfolges oder aber eines katastrophalen Karriereendes verbunden ist. Als jemand, dem die Materie Film in Fleisch und Blut übergegangen ist, strebte Matt stets genau diesen Beruf an, selbst wenn dieser mit Risiken für seine physische und psychische Gesundheit verbunden war.Das Ensemble besteht aus hochkarätigen Darstellerinnen und Darstellern, darunter die Emmy-, SAG- und Golden-Globe-Preisträgerin Catherine O'Hara, die Emmy-Nominierte Kathryn Hahn, Ike Barinholtz, Chase Sui Wonders und der Oscar- und Emmy-Nominierte Bryan Cranston, der in einer Gastrolle zu sehen ist.Die Serie «The Studio» wurde von Lionsgate Television in Zusammenarbeit mit den Multi-Emmy-Award-Preisträgern Peter Huyck und Alex Gregory entwickelt, wobei auch Seth Rogen, Evan Goldberg sowie Frida Perez maßgeblich beteiligt waren. James Weaver, Alex McAtee und Josh Fagen von Point Grey Pictures fungieren neben Seth Rogen und Evan Goldberg ebenfalls als Executive Producers.