Engelke und Brandt sorgen für «Kurzschluss hoch drei»

TV-News

Das Erste zeigt den dritten «Kurzschluss»-Film am 30. Dezember. Zuvor werden auch die ersten beiden Filme mit Anke Engelke und Matthias Brandt gezeigt.

In den vergangenen beiden Jahren setzten Anke Engelke und Matthias Brandt zum Jahresende jeweils einen Kurzfilm um, der zur Tradition wird. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine humorige Silvestergeschichte mit Bettina (Engelke) und Martin (Brandt) geben, die erneut am 30. Dezember ausgestrahlt wird.ist am Montagabend um 23:25 Uhr im Anschluss an «Wer weiß denn sowas XXL» zu sehen sein.Im dritten Film ist Bettina bei Martin zu Besuch in Berlin, um endlich mal zu sehen, wie er denn so lebt. Durch ein Missgeschick bringen die beiden sich erneut in die vertrackte Situation, dass sie den Silvesterabend allein miteinander an einem ungemütlichen Ort verbringen müssen. In der letzten halben Stunde des Jahres stellen die beiden ihre Beziehung auf den Prüfstand. Die hat sich seit dem letzten Silvester nicht so weiterentwickelt, wie sie es sich erhofft hatten. Bettina will ihre Freiheit nicht zu schnell aufgeben und scheut davor zurück, Martins Tochter kennenzulernen. Und Martin hat sein Leben in Berlin etwas besser dargestellt, als es tatsächlich ist.In weiteren Rollen spielen neben Engelke und Brandt auch Georgina Philp und Katharina Kron mit. «Kurzschluss hoch drei» ist eine Produktion der bildundtonfabrik, als Produzenten fungieren Philipp Kässbohrer und Matthias Murmann, Producerin ist Maira Inselmann. In der ARD Mediathek ist der 30-minütige Film einen Tag zuvor zu sehen. Am 29. Dezember wiederholt Das Erste auch die ersten beiden Filme ab 18:05 Uhr. Im WDR Fernsehen laufen alle drei Teile am 31. Dezember ab 15:15 Uhr in Folge.