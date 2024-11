Neuer sixx-Montag funktioniert noch nicht einwandfrei

Quotennews

Nach den dürftigen Wochen mit «Das Medium: Theresa Caputo» und «10 Years Younger: Das Beauty Makeover» ist aber eine kleine Besserung zu erkennen – zumindest zu später Stunde.

Wochenlang war bei sixx am Montagabend „Land unter!“ angesagt, denn der Unterföhringer Frauensender setzte zur besten Sendezeit auf die zweifelhaften Dienste von Theresa Caputo als. Nie durchbrach man damit die Ein-Prozent-Schwelle in der Zielgruppe. Das anschließendehatte ebenso große Probleme und verzeichnete nicht selten gar keine Zuschauer unter 50 Jahren. sixx wechselte aber erst in der vergangenen Woche das Programm und setzt seither auf die US-Krimi-SerienundDas zahlte sich direkt aus. Reichweiten und Marktanteile stiegen deutlich an und landete bei bis zu 2,2 Prozent. Wirklich nachhaltig scheint der Erfolg aber nicht gewesen zu sein, wie der Blick auf die gestrigen Werte zeigt. Die «The Mentalist»-Doppelfolge zur besten Sendezeit halbierte die Reichweite im Vergleich zu Vorwoche nahezu. Es schalteten 0,09 und 0,13 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein, was in mauen 0,4 und 0,5 Prozent Marktanteil auf dem Gesamtmarkt mündete. Vor acht Tagen wurden 0,6 und 0,9 Prozent ausgewiesen. In der Zielgruppe standen 0,01 und 0,03 Millionen für 0,2 und 0,6 Prozent.«Bull» markierte ab 22:05 Uhr 0,08 Millionen Zuschauer, in der 23-Uhr-Stunde steigerte sich das Interesse dann immerhin auf 0,10 Millionen. Die erste Folge holte 0,4 Prozent bei allen Sehern und mit 0,03 Millionen Umworbenen 0,7 Prozent in der Zielgruppe. Eine Stunde später verdoppelte sich der Anteil beim Gesamtpublikum auf 0,8 Prozent. Mit weiterhin 0,03 Millionen Jüngeren waren 1,2 Prozent drin. Besser als «Das Medium» und «10 Years Younger» lief es aber allemal.