ProSieben nimmt «Destination X» aus der Schusslinie

TV-News

Der Neustart mutierte in den ersten beiden Wochen zum Flop und tauscht mit Lead-out «Das große Promi-Büßen» mit sofortiger Wirkung den Sendeplatz.

Der erste große ProSieben-Neustart dieses Herbstes brachte dem Unterföhringer Sender kein Glück. Zur Premiere unterhieltgerade einmal etwas mehr als eine halbe Million Zuschauer und verbuchte nur 5,9 Prozent Marktanteil. Die AGF zog bei der Nachgewichtung sogar nur 0,3 Punkte ab und errechnete 5,6 Prozent. In der vergangenen Woche – hierfür liegen noch keine endgültig gewichteten Daten vor – reichte es gerade mal für 4,4 Prozent in der Senderzielgruppe der 14- bis 49-Jährige. Die Reichweite bei Gesamtpublikum sank auf 0,46 Millionen.Wie ProSieben nun mitteilte, war das zu wenig. Mit sofortiger Wirkung verliert «Destination X» den Sendeplatz um 20:15 Uhr und geht ab Donnerstag, 21. November, erst ab 22:25 Uhr auf Sendung. Den Primetime-Spot übernimmt der bisherige Lead-out, das ursprünglich als Joyn-Original angekündigt worden war, dann aber zeitgleich zum Streamingstart auch bei ProSieben ausgestrahlt wurde.Für «Das große Promi-Büßen» ist es eine Beförderung, denn obwohl das Reality-Format mit Olivia Jones mit 6,3 und 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ebenfalls wahrlich nicht gut performte, war zumindest die zeitversetzte Nutzung ein Erfolg. Die AGF schlug auf die erste Folge 6,4 Prozentpunkte drauf, sodass für den Staffelauftakt 12,7 Prozent zu Buche standen. Auch die Reichweite erhöhte sich von zunächst 0,34 Millionen gemessenen Zuschauern auf 0,60 Millionen.