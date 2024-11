Doppelter Quiz-Einsatz für Kai Pflaume nach Weihnachten

TV-News

Der Moderator präsentiert kurz nach den Weihnachtsfeiertagen «2024 – Das Quiz» sowie eine Primetime-Ausgabe von «Wer weiß denn sowas?».

Kai Pflaume ist am täglichen Werktag mit seiner Quizshowimmer um 18:00 Uhr im Ersten zu sehen. Das wird sich auch „zwischen den Jahren“ nicht ändern, so präsentiert er auch am Freitag, 27. Dezember, das Vorabend-Quiz. Und weitere Quiz-Aufgaben warten schon. So führt er am Samstag, 28. Dezember, um 20:15 Uhr durch, nachdem er den Jahresrückblick zum Mitraten erstmals im vergangenen Jahr präsentiert hatte. Zuvor hatte Frank Plasberg die jährliche Show präsentiert.Auch das Personal auf der anderen Quiz-Seite steht fest und ändert sich im Vergleich zum Vorjahr nicht. Erneut werden Günther Jauch (er hat bisher vier Mal gewonnen), Barbara Schöneberger (bisher zwei Mal gewonnen), Jan Josef Liefers (bisher vier Mal gewonnen) und Florian Silbereisen (bisher zwei Mal gewonnen) ihr Wissen über das abgelaufene Jahr unter Beweis stellen. Die Sendung wird kurz vor Weihnachten am 19. Dezember in Köln aufgezeichnet.Darüber hinaus ist Kai Pflaume auch am Montag, 30. Dezember, in der Primetime zu sehen. Dann präsentiert er eine neue Ausgabe von, die für gewöhnlich immer am Samstagabend ausgestrahlt wird. An Pflaumes Seite sind auch hier wieder die aus der regulären Sendung bekannten Team-Kapitäne Bernhard Hoëcker und Elton zu sehen.