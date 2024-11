«Monday Night Raw» startet auf Netflix

US-Fernsehen

Travis Scott liefert einen neuen Score für die Show.

Im Januar 2025 übernimmt der Streamingdienst Netflix die Ausstrahlung zahlreicher Wrestling-Formate. Der Startschuss fällt am 6. Januar 2025 live aus dem Intuit Dome in Los Angeles. WWE Chief Content Officer Paul Triple H Levesque gab bekannt, dass es so kommen wird. Zur gleichen Zeit stand Travis Scott auf der Bühne der ComplexCon. Seine neue Musik wird die Titelmelodie von «Raw» sein.Laut WWE werden in der ersten Folge auf Netflix Stars wie John Cena, der unangefochtene WWE-Champion Cody Rhodes, „The Original Tribal Chief“ Roman Reigns, CM Punk, Bianca Belair und viele mehr zu sehen sein. Der Kartenverkauf startet am 22. November um 13:00 Uhr ET über TicketMaster. Der offizielle Vorverkauf startet am 20. November um 13:00 Uhr ET. Fans können sich auf der WWE-Website für ein exklusives Vorverkaufsangebot registrieren. Priority-Pässe sind ab sofort bei On Location erhältlich.Der WWE-Netflix-Deal wurde erstmals im Januar 2024 angekündigt. Damals wurde berichtet, dass der Deal einen Wert von 500 Millionen US-Dollar pro Jahr hat. Neben «Raw» werden auch «SmackDown», «NXT» und Premium-Live-Events wie «WrestleMania» für Netflix-Abonnenten außerhalb der USA verfügbar sein.