Fulwell 73 und SpringHill Co. fusionieren

Wirtschaft

Die Produktionsfirmen wollen gemeinsam noch größer werden.

The SpringHill Company und Fulwell 73 haben beschlossen zu fusionieren. Durch den Zusammenschluss will das neue Unternehmen zu einem wichtigen Akteur in den Bereichen Fernsehen, Film, Veranstaltungen, Werbung und Konsumgüter werden. Hinter SpringHill stehen BeBron James und Maverick Carter. Fulwell 73 wurde von Ben Winston, Leo Pearlman, James Corden, Ben Turner und Gabe Turner gegründet.„Wir wollten nicht stehen bleiben und letztendlich nur eine Produktionsfirma sein, bei der man immer mehr im Dienstleistungsgeschäft tätig ist. Wir sind Produzenten, die man engagieren kann“, sagte Winston. “Es ist sehr, sehr schwierig und die Messlatte hat sich für uns in einer von Streaming dominierten Welt stark verändert.“„Wir haben uns SpringHill und die Auswirkungen angesehen, die sie in der Welt des Brandings haben. Wir haben uns ihre Werbeagentur angesehen. Wir haben uns Robot angesehen. Und wir haben uns auch die Shows angesehen, die sie gemacht haben, wie «The Shop», eine Show, die auf Max beginnt und dann auf YouTube weitergeht, wo sie die Rechte kontrollieren“, sagte Winston. “Sie kontrollieren das geistige Eigentum. An dieser Show sind Marken auf sinnvolle Weise beteiligt, und jetzt gibt es eine Menge Produkte, die man bei Walmart kaufen kann. Wenn wir diese Mentalität schon zu Zeiten von «Carpool Karaoke» gehabt hätten, wäre das für uns eine ganz andere Perspektive gewesen.“