Disney schnappt sich «Inside the NBA»

US-Fernsehen

Die Sportshow wird weiterhin von Warner Bros. Discovery produziert, aber beim Mitbewerber ausgestrahlt.

ESPN gab in Zusammenarbeit mit TNT Sports und der National Basketball Association bekannt, dass es ab der regulären Saison 2025/26 – der ersten Saison im Rahmen der im Juli angekündigten bahnbrechenden 11-jährigen Rechteverlängerung von ESPN und der NBA – exklusiv die legendäre Studioshowauf seinen Plattformen präsentieren wird. TNT Sports wird «Inside the NBA» während der Laufzeit der Vereinbarung weiterhin unabhängig in seinen Studios in Atlanta produzieren.Das legendäre «Inside the NBA»-Studionteam wird bei hochkarätigen Live-Events auf ESPN und ABC auftreten, darunter die Vor-, Halbzeit- und Nachberichterstattung von ESPN über die NBA-Finals auf ABC, die Conference Finals, die NBA Playoffs, alle ABC-Spiele nach dem 1. Januar, der Weihnachtstag, die Eröffnungswoche, die letzte Woche der Saison und andere große Live-Events.Jimmy Pitaro, Vorsitzender von ESPN: „«Inside the NBA» wird allgemein als eine der besten und kulturell einflussreichsten Sendungen im Sport anerkannt. Wir bewundern das äußerst talentierte Team schon seit Langem und freuen uns, dass wir die Chemie und das Wissen des Teams in unser umfangreiches Angebot an NBA-Studioangeboten aufnehmen können, um NBA-Fans wie nie zuvor einen hervorragenden Service zu bieten. Die Aufnahme von «Inside the NBA» festigt ESPN weiter als die herausragende Anlaufstelle für Sportfans.“Luis Silberwasser, CEO und Vorsitzender von TNT Sports: „Bei TNT Sports sind wir sehr stolz auf unsere Sendung «Inside the NBA» und wissen, dass ihr Erfolg sowohl das ikonische Talent am Set als auch die unglaublichen Menschen hinter den Kulissen widerspiegelt, die immer wieder die Kreativität und das Können unseres großartigen Teams unter Beweis stellen. Wir freuen uns, «Inside the NBA» weiterhin für ESPN und ABC zu produzieren und sicherzustellen, dass die Fans während der NBA-Saison weiterhin in den Genuss dieser magischen Sendung kommen können.“