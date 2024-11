«9-1-1: Lone Star» endet Anfang Februar

US-Fernsehen

Ab Anfang Januar geht die neue Sitcom «Going Dutch» mit Denis Leary On Air.

FOX hat die Premiere-Daten für die Midseason 2025 bekannt gegeben und setzt auf eine Mischung aus neuen Formaten, erfolgreichen Rückkehrern und einem besonderen Highlight im Februar: der „Super Week“. Die Saison startet am Donnerstag, den 2. Januar, mit dem Winterauftakt vonum 20:00 Uhr, gefolgt von der dritten Staffel der Comedyserieum 21:00 Uhr. Den Abschluss des Abends bildet die neue Workplace-Comedymit Denis Leary um 21:30 Uhr, in der er als US-Colonel an einen skurrilen Stützpunkt in den Niederlanden versetzt wird.Am Dienstag, den 7. Januar, folgt der Start der medizinischen Dramaserieum 21:00 Uhr. Die Serie dreht sich um eine brillante Ärztin, gespielt von Molly Parker, die nach einem Unfall die letzten acht Jahre ihrer Erinnerungen verloren hat und nun sowohl ihr Privat- als auch ihr Berufsleben neu ordnen muss. Den Auftakt des Abends bildet die neue Staffel von, bei der Gordon Ramsay Restaurants in New Orleans wieder auf Vordermann bringt. Bereits am 3. Februar 2024 wird die finale Episode vonausgestrahlt.Einen besonderen Fokus legt FOX auf die „Super Week“, die am Sonntag, den 9. Februar, mit der Übertragung des Super Bowl LIX beginnt. Direkt im Anschluss feiert die dritte Staffel des Quiz-HighlightsPremiere. Einen Tag später, am Montag, den 10. Februar, gibt es eine actiongeladene Folge von, in der das Rettungsteam auf Hawaii einem Minenfeld auf dem Meeresgrund gegenübersteht.Am Mittwoch, den 12. Februar, starten die 13. Staffel vonsowie die reguläre Ausstrahlung von, während am Donnerstag, den 13. Februar, Gordon Ramsaysmit Staffel 4 die Zuschauer begeistert.