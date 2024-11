AppleTV+ kündigt Kap der Angst-Serie an

US-Fernsehen

Steven Spielberg und Martin Scorsese werden den Roman von John D. MacDonald verfilmen.

Apple TV+ kündigte an, dass es seine preisgekrönte Originalserie um eine Serienbestellung fürerweitern wird, eine neue Serie, die von Nick Antosca («The Act») geschrieben und geleitet wird und von den Oscar-Preisträgern Martin Scorsese und Steven Spielberg als ausführende Produzenten mit dem Oscar-Preisträger Javier Bardem in der Hauptrolle und als ausführender Produzent produziert wird.In «Cape Fear» zieht ein Sturm auf die glücklich verheirateten Anwälte Amanda und Steve Bowden zu, als Max Cady (gespielt von Bardem), ein berüchtigter Killer aus ihrer Vergangenheit, aus dem Gefängnis entlassen wird. Die Serie mit 10 Folgen ist ein spannender, Hitchcock-artiger Thriller und eine Untersuchung der amerikanischen Besessenheit von wahren Verbrechen im 21. Jahrhundert.«Cape Fear» stammt von UCP, einer Abteilung der Universal Studio Group, und Amblin Television und basiert sowohl auf dem Roman „Kap der Angst“, der Gregory Pecks Universal Pictures-Spielfilm (1962) mit dem gleichen Namen inspirierte, als auch auf dem gefeierten Remake von 1991 unter der Regie von Scorsese.Die Serie wird von Spielberg (der den Film von 1991 produzierte) zusammen mit Scorsese als ausführende Produzenten produziert. Der Schöpfer Antosca wird zusammen mit Alex Hedlund für Eat the Cat als ausführende Produzenten tätig sein, und Darryl Frank und Justin Falvey werden zusammen mit Spielberg für Amblin Television als ausführende Produzenten tätig sein. Die Serie wird im Rahmen von Antoscas Gesamtvertrag bei UCP entwickelt und produziert, wo er seit 2017 tätig ist.