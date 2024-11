Schafft «Ninja Warrior Germany» den Absprung?

Quotennews

Was auch immer der Plan von RTL mit «Ninja Warrior Germany» an einem Donnerstag war - der Freitag zeigt, was funktioniert.

RTL steckt bekanntermaßen mitten in der neunten Staffel von. Mit dem Start am 18. Oktober liefen vier Folgen gewohnt und bekannt am Freitagabend. Die Reichweiten passen, 1,45 bis 1,69 Millionen Zuschauern - das ist kein Fest, jedoch sind Marktanteile zwischen 6,5 und 7,7 Prozent leicht zu akzeptieren. Vor allem zeigt die Zielgruppe Muskeln, 0,44 bis 0,64 Millionen Umworbene halten den Marktanteil stets im zweistelligen Bereich. Ja - der Trend ging klar nach unten und das kann dazu verleiten, etwas "ausprobieren" zu wollen. So geschehen - plötzlich verirrt sich eine Folge auf den Donnerstagabend.Das Ergebnis ist bekannt, schwache 1,10 Millionen Zuschauer fallen auf 5,2 Prozent Marktanteil, die Zielgruppe geht mit 0,31 Millionen 7,9 Prozent regelrecht baden. Fehlgriff? Womöglich! Andererseits gegebenenfalls auch ein schlauer Schachzug in Richtung Aufmerksamkeit, denn der gestrige Freitag kommt sprichwörtlich mit wehenden Fahnen zurück. 1,81 Millionen Zuschauer markieren kurzerhand einen neuen Staffel-Bestwert, erstmals knackt man mit 8,0 Prozent in der laufenden Staffel die 8-Prozent-Marke.In der Zielgruppe reicht es mit 0,57 Millionen Umworbenen für keine neue Bestleistung, dennoch gehen 13,5 Prozent am entsprechenden Markt mehr als nur in Ordnung. Mit Blick auf den restlichen RTL-Tag ist das die beinah beste Reichweite, «RTL Aktuell» ist mit 0,58 Millionen noch leicht erfolgreicher, der Marktanteil liegt hier bei 21,0 Prozent.