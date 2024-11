Brennend interessiert: Über 6 Millionen verfolgen Fußball bei RTL

Quotennews

Die Truppe von Julian Nagelsmann war für hohe Marktanteile gut.



Antreten musste sie im-Spiel gegen Bosnien Herzegowina, welches im Europa-Park-Stadion in Freiburg ausgetragen wurde. Weil Stammtorhüter Marc-Andre ter Stegen verletzt ausfiel, kam Keeper Oliver Baumann zu seinem zweiten Länderspiel, bei dem er kein einziges Mal hinter sich greifen musste. Letztlich konnte die Mannschaft in einem wahren Torfestival 7:0 gegen Bosnien gewinnen.Sehen wollten das ab 20.45 Uhr 6,23 Millionen Menschen, welche für die erste Halbzeit einschalteten und tolle 24,8 Prozent Marktanteil insgesamt mit sich brachten. Auch bei den 14-49-Jährigen sah es sehr gut aus, hier kamen 1,52 Millionen zu wunderbaren 31,6 Prozent zusammen. Die zweite Hälfte der Partie sicherte sich im Folgenden gesteigerte 29,3 Prozent gesamt, die aus 6,83 Millionen resultierten. Auch von den Jüngeren konnten nochmal mehr Leute mobilisiert werden - 1,60 Millionen und 33,6 Prozent interessierten sich für den Ausgang.Die Nachberichterstattung erzielte noch Zahlen von 5,43 Millionen zu 25,7 Prozent gesamt sowie von 1,43 Millionen und 33,1 Prozent in der Zielgruppe. Weitere Spielzusammenfassungen im Anschluss ließen das Interesse bis auf 17,5 Prozent am Gesamtmarkt und 20,1 Prozent an dem der Werberelevanten Gruppe sinken.