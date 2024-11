Anna Pieri Zuercher geht vor Weihnachten auf Täterfang

TV-News

Der «Tatort» vor dem Weihnachtsfest stammt vom schweizerischen Fernsehen.

Anna Pieri Zuercher und Carol Schuler sind am Sonntag, den 22. Dezember 2024, um 20.15 Uhr im schweizerischenmit dem Titel „Fährmann“ zu sehen. Das Buch schrieben Stefan Brunner und Lorenz Langenegger, Michael Schaerer führte Regie. Die Produktion stammt von Zodiac Pictures, das Unternehmen drehte zwischen 13. November 2022 und 7. Februar 2023 in Zürich und La-Chaux-de-Fonds.Adventszeit in Zürich. Wer möchte jetzt alleine sein? Kommissarin Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) lernt auf dem Weihnachtsmarkt den gutaussehenden Marek (Lucas Gregorowicz) aus Warschau kennen. Spontan lässt sie sich auf ein Abenteuer mit dem verführerischen Unbekannten ein. Stunden später erhält die Kripobeamtin eine kryptische Nachricht mitsamt GPS-Koordinaten. Ohne ihre Kollegin Tessa Ott (Carol Schuler) zu informieren, fährt Grandjean zu dem in der Nachricht angezeigten Ort. Dort findet sie eine Leiche, die an einen früheren Fall erinnert: einen Doppelmord, dessen Aufklärung den Grundstein für ihre steile Polizeikarriere legte. Eine antike Münze im Mund des vergifteten Opfers lässt die Ermittlerin verschwinden. Während sich Tessa und Staatsanwältin Anita Wegenast (Rachel Braunschweig) in den Fall einarbeiten, versucht Grandjean auf eigene Faust einen fatalen Fehler wiedergutzumachen. Sie glaubt, dass der damalige Täter, der sich im Gefängnis das Leben nahm, einen Komplizen hatte. Oder gibt es einen Nachahmer? Als sich Grandjean wieder mit Marek trifft, ahnt sie noch nicht, wer dieser wirklich ist …„Dieser Fall beginnt in der Weihnachtszeit und für Isabelle ist es eine Zeit, in der sie sich alleine fühlt und sich mit ihren eigenen Entscheidungen auseinandersetzen muss“, sagt Hauptdarstellerin Anna Pieri Zuercher. „Ihr Sohn ist weit weg, sie hat eine sehr enge Freundschaft mit Milan, aber der hat eine Familie und verbringt diese Zeit mit ihnen. Daher ist Isabelle sehr einsam und ein wenig verwundbar. Ich persönlich liebe Weihnachten. Das liegt zum Teil an all den schönen Erinnerungen, die ich aus meiner Kindheit habe. Aber ich mag auch den Winter im Allgemeinen und die Wärme der Winterabende. Ich liebe es, mit meiner Familie zusammen zu sein, ich liebe es zu kochen und den Abend vorzubereiten. Die Weihnachtszeit ist eine Zeit, die mich zentriert und in der ich meine wichtigen Bezugspunkte wiederfinde. Ich nehme auch normalerweise zwei Wochen echten Urlaub an Weihnachten und ruhe mich in dieser Zeit mit meiner Familie aus.