Dortmunder-«Tatort»-Team ermittelt an Weihnachten

TV-News

Der neue Spielfilm stammt von Jobst Oetzmann. Wolfgang Stauch führte Regie.

Am Donnerstag, den 25. Dezember 2024, strahlt Das Erste einen neuenmit dem Titel «Made in China» aus. Im Mittelpunkt steht das Team aus Dortmund mit Jörg Hartmann, Stefanie Reinsperger, Alessija Lause, Tilmann Strauß und Klara Lange. Regie führte Jobst Christian Oetzmann, das Buch stammt von Wolfgang Stauch.In einem Asia-Shop wird eine junge Frau festgenommen. Sie steht komplett neben sich. Kleider, Hände und Gesicht sind blutverschmiert. In einer Hand hält sie ein Messer. Hat sie einen Mord begangen? Und was hat es mit dem „chinesischen Hund“ auf sich, der alles gesehen haben soll?Das Team der Dortmunder Mordkommission tappt zunächst im Dunkeln. Doch dann gibt die feine Goldkette, die die junge Frau um den Hals trägt, einen Hinweis auf ihre Identität. Ein Juwelier erkennt das Schmuckstück wieder: Er hatte die wertvolle Kette vor einigen Jahren für die Dortmunder Stahldynastie-Familie Haiden angefertigt. Bei der Verdächtigen handelt es sich um die 25-jährige Tochter der Fabrikantenfamilie. Sie behauptet, jemanden umgebracht zu haben, kann sich aber an nichts mehr erinnern. Alles in allem ein undurchsichtiger Fall mit Spuren vom Ruhrgebiet bis nach China.