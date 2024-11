Blöd aus der Wäsche geguckt: Joko & Klaas schmieren ab

Quotennews

Auf eine aufgewärmte «Duell um die Welt»-Ausgabe aus 2015 hatten die Fans nicht wirklich Appetit.

Seit 2018 trägt die Florida-Show ja den Titel «Das Duell um die Welt – Team Joko gegen Team Klaas» und verweist damit auf eine modifizierte Variante, in der die beiden Hitzköpfe nicht mehr selbst um den Globus trotten, sondern prominente Kandidatinnen und Kandidaten diese Arbeit erledigen lassen. Gestern kramte ProSieben eine Folge aus eben dieser guten alten Zeit aus dem Archiv, als die Prämisse des Formats noch nicht aufgeweicht wurde. Konnte die Ausgabe aus dem Jahre 2015 als Backflash punkten?Blickt auf die Quoten im Gegenprogramm von Fußball, stellte sich eine Reichweite von 0,30 Millionen der 14-49-Jährigen heraus, die nur zu 7,4 Prozent führten. Damit verblieb die Wiederholung von «Das Duell um die Welt» auf einem recht niedrigen Level. Letztendlich reichten diese Werte nicht wirklich aus, um gegen dieanzustinken. Das ältere Publikum war ohnehin wieder nicht der größte Freund der jung ausgerichteten Aufbereitung, welche diesen Umstand mit bloß 2,3 Prozent bei 0,48 Millionen Einschaltenden auch zu spüren bekam.Bereits am Vorabend hatten die Unterföhringer zu kämpfen:undschlugen sich mit Resultaten von 7,3 und 5,2 Prozent in der Zielgruppe nicht wirklich gut. Die Sehbeteiligungen von 0,23 und 0,13 Millionen bewegten sich in dieser wichtigen Altersklasse auf einem dürren Niveau. Ganz weit unten auch die Beteiligung des Älteren Publikums, welches sich nur zu 3,0 und 1,9 Prozent messen ließ.