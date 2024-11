Primetime-Check: Samstag, 16. November 2024

Quotennews

Eigentlich stellte sich nur die Frage, welche Konservenware gegen Fußball am besten Schadensbegrenzung betrieb.

Auch wenn es sich bei derja eigentlich nur um aufgeblähte Freundschaftsspiele handelt und nicht etwa um entscheidende Qualifikationsbegegnungen, nahmen die Privatsender dies zum Anlass, quasi komplett vor König Fußball zu kapitulieren und jegliche Programmbemühungen praktisch einzustellen. Letztendlich behielt der Fußball auch tatsächlich die Oberhand: So verfolgten auf RTL insgesamt 6,23 Millionen die erste und 6,83 Millionen die zweite Hälfte der Begegnung Deutschland-Bosnien, die tolle 24,8 und 29,3 Prozent hervorriefen. Die 14-49-Jährigen fieberten zu ebenfalls sehr starken 31,6 Prozent (1,52 Millionen) und 33,6 Prozent (1,60 Millionen) in Halbzeit 2 mit.Den zweiten Rang konnte das ZDF mit der-Wiederholung „Unser tägliches Brot“ holen. Noch erstaunlich gute 3,96 Millionen Krimi-Affine suchten sich eine Alternative zum Gekicke und brachten der Anstalt einen schönen Marktanteil von 16,0 Prozent ein. Bei den Jüngeren lagen die Zahlen nicht so hoch, hier ließen sich nur 4,0 Prozent (0,18 Millionen) klarmachen. Das Erste lag mit der Wiederholung der Drama-Miniseriemit Petra Schmidt-Schaller ein ganzes Stück dahinter. Immerhin noch 2,64 Millionen Einschalter waren bei Folge 1 zugegen, die einen Marktanteil von mittelprächtigen 10,8 Prozent besorgten, die weiteren Episoden sackten auf 9,2 und 9,6 Prozent ab. Bei den 14-49-Jährigen kamen maximal 0,24 Millionen und 5,4 Prozent zustande.Auch der weitere Rest des Feldes hat wie gesagt nicht wirklich etwas aufgeboten. ProSieben unternahm den Versuch, ein paar wehmütige Fans der Sendungmit einem 2015er-Re-Run abzugrasen, die sich vielleicht noch einmal in die besseren Zeiten des Formats zurückversetzen wollten. Tatsächlich taten dies aber nur 7,4 Prozent von ihnen, die aus 0,30 Millionen Leuten zwischen 14 und 49 folgten. Bei den Älteren lief es mit 2,3 Prozent richtig mager. Drüben bei Sat.1 sah es mitwesentlich besser aus. Dort konnte der Spielfilm 0,55 Millionen zu richtig guten 12,2 Prozent der Leute ab 14 einholen, womit der Bällchensender bei den Werberelevanten erster Fußballverfolger war.Hohe Wellen geschlagen hat RTLZWEI an diesem Abend nicht:blieb mit 4,9 Prozent und 0,23 Millionen der Werberelevanten eher blass. Bei den älteren war noch weniger Land in Sicht – hier wurde der Streifen nur von 0,92 Millionen bei 3,8 Prozent gesehen. Die Liebeskomödie «Yesterday» ► holte gestern bei VOX auch nicht viel bessere 5,3 Prozent, die aus 0,25 Millionen Umworbenen entstanden. Entstehen konnte auch bei Kabel Eins kaum etwas, denn es gab bloß wieder abgehangene Ware zu begutachten. Der-Marathon staubte mit grauen Zielgruppen-Werten von 3,2, 2,5 und 3,0 Prozent vor sich hin.