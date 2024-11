CBS terminiert Midseason

US-Fernsehen

Zahlreiche Formate kehren ins Programm zurück. Ab Februar und März gibt es die Abenteuershows.

CBS hat die Winter-Starttermine für die Primetime-Saison 2024-25 bekanntgegeben. Dabei feiert die Neuauflage der klassischen Gameshowam Donnerstag, dem 9. Januar, Premiere. In der Show nimmt Drew Barrymore als prominente Persönlichkeit im Zentrum Platz, während Nate Burleson als Moderator fungiert. Prominente Gäste der Sendung, bei der zwei Teilnehmer im Tic-Tac-Toe-Format gegeneinander antreten, werden später bekanntgegeben. Ab dem 29. Januar wechselt «Hollywood Squares» auf den Mittwochabend und bildet so einen festen Bestandteil des "CBS Game Night"-Lineups.Auch andere beliebte CBS-Formate kehren zurück:, moderiert von Drew Carey, startet am Mittwoch, dem 8. Januar, gefolgt vonmit Damon Wayans Jr. und Jeannie Mai. Darüber hinaus wird am 26. Januar, nach dem AFC Championship Game, die neue Serieals Medizin-Krimi mit Morris Chestnut vorgestellt, bevor sie ab dem 16. Februar regulär sonntags ausgestrahlt wird. Weitere Klassiker wie «Survivor» (ab dem 26. Februar) und «The Amazing Race» (ab dem 5. März) ergänzen das Winterprogramm.Die 82. Golden Globes, die von Nikki Glaser moderiert werden, laufen am Sonntag, den 5. Januar 2025, bei CBS. Am Sonntag, den 2. Februar 2024, wird CBS die 67. Grammy Awards live übertragen. Im Vorfeld des Super Bowls kommt, die Episode läuft am Mittwoch, den 5. Februar 2025, um 21.00 Uhr.