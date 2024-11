Greg Maffei verlässt Liberty Media

Köpfe

Der Kabelnetzbetreiber muss sich einen neuen Kopf suchen.

Liberty Media Corporation gab bekannt, dass der Präsident und Chief Executive Officer, Greg Maffei, Ende 2024 von seiner Position zurücktreten wird. John Malone, der Vorsitzende von Liberty Media, wird die Rolle des Interims-CEO übernehmen und eng mit dem Führungsteam von Liberty Media und dem Vorstand zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Maffei wird zum Ablauf seines Vertrags zum Jahresende zurücktreten und ab dem 1. Januar als leitender Berater fungieren, um den Führungswechsel zu unterstützen.„Im Namen des Vorstands von Liberty Media möchte ich Greg für seine Führungsqualitäten, Kreativität und sein Engagement danken“, sagte Herr Malone. “Seit seinem Eintritt im Jahr 2005 stand Greg an vorderster Front der spannenden Entwicklung im Lebenszyklus von Liberty. Er hat unsere Vermögensbasis vergrößert und das Unternehmen für die Aktionäre verbessert und wertvoller gemacht, während er bis zu fünf verschiedene börsennotierte Unternehmen gleichzeitig beaufsichtigte. Vor allem nach den heutigen Transaktionsankündigungen ist unser Unternehmen einfacher und fokussierter als je zuvor, was ein perfekter Abschluss für Gregs erfolgreiche Karriere bei Liberty ist. Ich wünsche Greg weiterhin viel Erfolg für sein nächstes Kapitel und schätze seine fortgesetzte Unterstützung als Berater.“„Die fast 20 Jahre, die ich an der Spitze von Liberty Media verbracht habe, waren unglaublich lohnend, anregend und unendlich ereignisreich. Nach den heutigen Ankündigungen bei Liberty Media und Liberty Broadband sind alle während meiner Amtszeit abgeschlossenen Liberty-Übernahmen nun in Strukturen eingebettet, in denen die Aktionäre direkter an ihrem Erfolg beteiligt werden können. Die Unternehmensstruktur ist optimiert und die Portfoliounternehmen sind in einer starken Position mit talentierten Führungsteams. Es ist zwar nie einfach, ein so dynamisches Unternehmen wie Liberty zu verlassen, aber ich bin zuversichtlich, dass dies der richtige Zeitpunkt ist“, sagte Herr Maffei. “Ich habe es sehr genossen, mit John, unserem Vorstand, den Managementteams bei Liberty und in der gesamten Unternehmensfamilie sowie unseren Aktionären zusammenzuarbeiten und von ihnen zu lernen.“Malone fuhr fort: „Mit Blick auf die Zukunft konzentriere ich mich ganz besonders auf die Rationalisierung der strukturellen Rabatte bei Liberty Media und das Wachstum unserer attraktiven, Cashflow-generierenden Unternehmen. Wir haben ein fantastisches Unternehmen mit hochwertigen Vermögenswerten in den Bereichen Medien, Kommunikation, Sport und Unterhaltung aufgebaut. Ich freue mich darauf, mit unserem Führungsteam zusammenzuarbeiten, um neue Möglichkeiten zur Schaffung von Shareholder Value zu erschließen.“