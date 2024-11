Sechste «The Rookie»-Staffel startet auch bei Disney+

TV-News

Im Frühjahr strahlte Sky die zehnteilige Staffel aus. Mitte Dezember kommen nun auch Disney+-Abonnenten in den Genuss der Folgen.

In den USA wurde die sechste Staffel im Frühjahr dieses Jahres beim Network ABC ausgestrahlt, auch deutsche TV-Zuschauer konnten bei Sky in dieser Zeit die zehn Originalfassungen verfolgen. Die von Lionsgate Television, Perfectman Pictures und ABC Signature produzierte Polizei-Serie erscheint im Dezember nun auch bei Disney+ . Der Streamingdienst zeigt die sechste Staffel ab dem 18. Dezember auf Abruf.In den Hauptrollen sind Nathan Fillion als John Nolan, Melissa O’Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford und Alyssa Diaz als Angela Lopez zu sehen. Bailey Nune wird gespielt von Jenna Dewan, Mekia Cox verkörpert Nyla Harper und Richard T. Jones spielt Sgt. Wade Grey. Weiterhin sind auch Shawn Ashmore (als Wesley Evers), Tru Valentino (als Aaron Thorsen) und Brent Huff (als Officer Smitty) zu sehen.Auch im Mittelpunkt der neuesten Staffel – eine siebte Staffel ist für den Jahresbeginn 2025 in den USA geplant – steht John Nolan, der einst als ältester „Rookie“ beim LAPD anfing. Er nutzt seine Lebenserfahrung und seinen Sinn für Humor und hält so locker mit den 20 Jahre jüngeren Kollegen mit. Nachdem er beruflich einen neuen Weg einschlug und es mit Bailey nicht besser laufen könnte, ringt das Team jedoch noch mit den Nachwirkungen der letzten Ereignisse, bevor es nach vorn blicken kann. Hinter dem Format steht Serienschöpfer und ausführende Produzent Alexi Hawley. Auch Hauptdarsteller Nathan Fillion fungiert als ausführender Produzent, genau wie Mark Gordon.