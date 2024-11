Primetime-Check

Hatten die Fans wieder mehr Appetit auf «The Taste»?

Bevor wir dieser Frage auf den Grund gehen, lassen Sie uns zuerst das Gesamtpublikum betrachten: Hier war es das ZDF mit dem Krimi, welcher die höchste Sehbeteiligung insgesamt aufwies. Konkret 6,34 Millionen Zuschauende zu einem Marktanteil von üppigen 25,2 Prozent führten hier zum Sieg. Bei den 14-49-Jährigen hingegen reichte es nur zu 6,5 Prozent (0,32 Millionen), die selbstredend nicht zum Sieg in dieser Kategorie langten.Auch der zweite Rang verblieb bei den Leuten ab drei Jahren in öffentlich-rechtlichen Gewässern. Im Ersten konnte die Drama-Erstausstrahlungallerdings bloß mäßige Resonanzen hervorrufen. Sie heimste nur 11,2 Prozent insgesamt und 5,8 Prozent der Jüngeren ein. 2,81 Millionen Menschen schauten insgesamt zu, 0,28 Millionen waren es nur in der jüngeren Zielgruppe. Unter den Privaten reichte es derweil für Sat.1 nicht zur Spitzenposition – das Koch-Castingsteigerte sich dennoch klar und mobilisierte 0,37 Millionen 14-49-Jährige, die schöne 9,2 Prozent ergaben - ein Sprung, den sich der Bällchensender erhofft haben wird. Die Älteren schauten nur zu 5,0 Prozent (1,05 Millionen) rein.Vorne lag im Gegenzug ProSieben mit seinem, das sich in der Zielgruppe wieder ein Stück steigern konnte und erfreuliche 13,4 Prozent bei 0,65 Millionen einfuhr. Bei den Leuten ab drei sah es mit 4,4 Prozent (1,11 Millionen) schlechter aus. Bereits zuvor bildetenmit ihren 15 Minuten ein starkes Lead-In bei den Werberelevanten - 17,6 Prozent bei 0,86 Millionen verfolgten hier das Geschehen. Damit kam die rote Sieben auch vor Sascha Grammels Bühnenprogramm „Wünsch dir was“ ins Ziel, welches bei RTL durchwachsene 9,9 Prozent hervorrief. Am Gesamtmarkt ließen sich für den Puppenspieler ebenfalls 9,9 Prozent und immerhin 2,47 Millionen Einschaltende ablesen.Doku-Soaps prägten wie üblich den Mittwoch von RTLZWEI und VOX . Bei ersterem startete mitdieses Mal aber eine neue Dokusoap-Reihe. Sie konnte zum Auftakt wenigstens mäßig punkten - 5,3 Prozent durch 0,26 Millionen Werberelevante standen zu Papier, die sich aber noch steigern müssen, wenn der Sender damit das große Glück finden will. Auf der Suche nach eben jenem ist bisher auch Harald Glööckler noch nicht fündig geworden, dessen zweite Staffel vonvor desolaten 2,7 Prozent (0,12 Millionen) einstartete.und ihre Rettungseinsätze auf VOX konnten hingegen wieder ein deutlich steigendes Interesse für sich beanspruchen, welches sich letztlich auf richtig gute 8,9 Prozent und 0,42 Millionen Umworbene belief - der zweitbeste Wert der laufenden Staffel. Weniger waren es bei den Älteren, die sich zu 3,9 Prozent (0,95 Millionen) interessierten. Zum Schluss bleibt noch Kabel Eins, welches nicht den großen Hit landete. Schließlich ließen sich bloß mittelprächtige 5,2 Prozent (0,24 Millionen) der Umworbenen für den erstenerwärmen, 2,9 Prozent bei den Älteren - immerhin lag man damit noch in etwa auf Augenhöhe mit RTLZWEI