VOX plant neue Show mit Tim Mälzer

TV-News

Produziert wird das Format von EndemolShine Germany.

Nachdem Steffen Henssler zuletzt mit «Deutschland grillt den Henssler» einen Spin-off von «Grill den Henssler» erhalten hatte, arbeitet VOX derzeit auch mit dem zweiten großen Starkoch des Senders, Tim Mälzer, an deiner neuen Kochshow. Auf Instagram ruft Mälzer derzeit dazu auf, sich zu bewerben. Gefragt sind eine „eigene Handschrift in der Küche“, „Koch-Personality“ sowie der Fakt, dass man ein „leidenschaftlicher Profikoch, Hobbykoch oder Gastronom“ sei.Wirklich konkret wird der Aufruf jedoch nicht. Es gehe um eine „kulinarische Reise“, bei der man über sich hinauswachse. Weitere Infos zum noch unbetitelten Projekt werde VOX rechtzeitig bekannt geben, wie der Sender versicherte.Bewerbungen können über die Mail-Adresse „timsuchtdich@endemolshine.de“ eingereicht werden, was darauf schließen lässt, dass EndemolShine Germany sowie die Tochterfirma Potatohead Pictures, die man gemeinsam mit Tim Mälzer im Frühjahr 2023 gründete, die Produktion verantworten.