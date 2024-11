Hulu gibt Frankie Quiñones ein Comedy-Special

US-Fernsehen

Ali Wong wird für die Sendung des Streamingdienstes Regie führen.

Der Streaming-Dienst Hulu bietet Frankie Quiñones ein Comedy-Special an, das von Ali Wong produziert wird. Wong wird bei der kommenden Sendung auch Regie führen. Quiñones ist Stand-up-Comedian und unter anderem durch die Hulu-Sendungen «This Fool» und «Get Frankie» bekannt. Außerdem ist Frankie Quiñones derzeit in der neuen NBC-Sitcom «St. Denis Medical» zu sehen.„Dass meine Freundin Ali Wong mein erstes einstündiges Special produziert und Regie führt, ist ein Traum, der wahr wird. Vielen Dank an Hulu/Disney, die das möglich gemacht haben. Machen Sie sich bereit für eine verletzliche Lächerlichkeit. Das ist es, was ansteht“, sagte Quiñones in einer Erklärung.Wong fügte hinzu: „Frankie war auf und abseits der Bühne immer einer der lustigsten Comedians in der Comedy-Szene der Bay Area. Ich fühle mich wirklich geehrt, bei seinem ersten Stand-up-Special Regie zu führen und es zu produzieren, denn seine Stunde ist anders als alles, was ich je gesehen habe. Die meisten kennen ihn als Creeper aus den viralen Cholofit-Videos oder von seinem urkomischen Auftritt in «This Fool», daher freue ich mich darauf, dass die Welt sein Stand-up sieht.“