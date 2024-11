Acorn TV holt Ted-Talk in Fernsehen

US-Fernsehen

Sechs neue Episoden mit jeweils fünf Gesprächen werden ausgestrahlt.

Acorn TV von AMC Networks kündigte heute in Zusammenarbeit mit TED, der gemeinnützigen Organisation, die sich für Ideen einsetzt, die es wert sind, verbreitet zu werden,, eine neue Serie an, die am Montag, dem 25. November, exklusiv auf der Plattform Premiere haben wird. Die neue Serie wird aus sechs Episoden bestehen, die jeweils fünf TED-Talks mit einem gemeinsamen Thema enthalten.Die Episoden in «Acorn TV X TED: Transform Your Thinking» befassen sich mit folgenden Themen: „How to Live a Better You“, „The Art and Science of Love“, „Your Body, Explained“, „Tales from the Edge“, „The Future Ahead“ und „Climate Action, Now!“ Diese Episoden sind die ersten, in denen diese TED-Talks zum Streamen zur Verfügung stehen.„Wenn wir uns auf unsere Produktivität konzentrieren, betonen wir, was wir tun müssen, um uns wertvoll zu fühlen, anstatt darauf, wer wir sein dürfen, wo Wertigkeit unser Geburtsrecht ist, und wir sind Menschen“, so Alua Aurthur, “Why Thinking About Death Helps You Live a Better Life“„Acorn TV ist seit langem als Anlaufstelle für fesselnde Dramaserien und Komödien bekannt, und jetzt, mit dieser neuen Partnerschaft mit TED, können wir unserem Publikum fesselnde Inhalte jenseits der Welt der Dramaserien bieten“, sagte Don Klees, Senior Vice President, Programming, Acorn TV. „Im TED-Geist von ‘Kraftvolle Ideen, kraftvoll präsentiert“ wollen wir mit diesem Vorhaben die Möglichkeit bieten, tiefere Inspiration und Neugierde zu wecken.“„Bei TED möchten wir Neugier wecken und auf neue Weise sinnvolle Gespräche mit dem Publikum anregen“, sagte Alan Seiffert, Leiter der globalen Geschäftsentwicklung bei TED. “Wir freuen uns, mit Acorn TV zusammenzuarbeiten, um die erstklassigen, transformativen Inhalte von TED den anspruchsvollen und leidenschaftlichen Zuschauern von Acorn TV zugänglich zu machen.“