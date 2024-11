«Brand»-Neu: Millowitsch-Krimi punktet im Zweiten

Quotennews

Am gestrigen Mittwoch hatte der Mainzer Sender eine frische Folge der langjährigen Krimi-Reihe «Marie Brand» im Programm.

Gestartet war die Produktion im Jahre 2008 – also drei Jahre, nachdem Hauptdarstellerin Mariele Millowitsch ihre Kultrolle «Nikola» aufgegeben hatte – und wir seitdem in loser Folge platziert. In diesem Modus erreichte sie bisher 34 Episoden a 90 Minuten, die sich Laufe der Jahre einer gestiegenen Beliebtheit erfreuten. So ging es in den letzten zwei Jahren bis auf neun Millionen Zuschauende hoch, die Folge im April 2024 brachte es immerhin noch auf weiter phantastische 7,56 Millionen.Konnte die aktuelle Ausstrahlung am gestrigen Mittwoch-Abend da mithalten? Blickt man auf die Sehbeteiligung des neuesten Falls, muss dies verneint werden – insgesamt 6,34 Millionen zu 25,2 Prozent Marktanteil versammelten sich vor dem Krimi - trotzdem wirklich erfreuliche Resonanzen. Das jüngere Publikum war indessen nur in einer Größenordnung von dürftigen 6,5 Prozent und 0,32 Millionen zugegen.Anschließend ging dasmit den aktuellsten Infos und Einschätzungen zur Regierungserklärung und dem Thema Neuwahlen auf Sendung. Der Berichterstattung vertrauten wiederum 3,91 Millionen Menschen bei starken 18,3 Prozent Anteil am Gesamtmarkt. Von den 14-49-Jährigen waren es gute 9,2 Prozent und 0,37 Millionen. Zur späten Stunde talkte dann nochvor 1,27 Millionen gesamt und 0,18 Millionen bei den Jungen, Quotenanteile von ordentlichen 13,1 und 9,1 brachten sie mit sich. Dievon Olaf Scholz an sich fand übrigens bereits zur Mittagszeit statt. Hier ging das ZDF ab 13.20 Uhr mit einer Spezial-Sendung on Air - 1,11 Millionen und gute 14,1 Prozent insgesamt verfolgten die Rede des Kanzlers. Im Alter bis 49 waren es 0,10 Millionen Bürgerinnen und Bürger zu ebenfalls guten 9,0 Prozent Anteil am TV-Markt.