«Die StiNos»: Nächste Joyn-Comedy steht in den Startlöchern

TV-News

Die Comedy-Serie, die mit Johanna Christine Gehlen und Sebastian Bezzel besetzt ist, startet noch in dieser Woche.

Nach «Der Upir» und «KEKs» steht der nächste Fiction-Neustart dieses Herbstes bei Joyn an. Schon an diesem Freitag, 15. November, erscheint die Serie, die als „bunte Feel-Good-Comedyserie“ beschrieben wird. Das Wort „StiNo“ steht in der Jugendsprache für „stinknormaler Mensch“, weswegen die Hauptfiguren Robert und Beate, die von Sebastian Bezzel und Johanna Christine Gehlen, auch als stinknormales Ehepaar beschrieben werden.Damit stehen sie aber offenbar ganz im Gegensatz zu ihren Freunden, zu ihrer Familie und offensichtlich zu der gesamten restlichen Welt. Und die Welt macht es ihnen wahrlich nicht leicht: Die Einladung bei Beates bester Freundin Paloma (Milena Dreissig) soll augenscheinlich in einem flotten Vierer enden. Roberts Mutter Hannelore (Dagmar Biener) findet einen Fleck an ihrer Hauswand, der aussieht wie Roberts Vater – und Robert endlich jemanden mit dem er reden kann. Und Beates Schwester Lisa (Sarah Bauerett) entdeckt auf der Straße einen verwirrten, alten Mann – und will ihn „behalten“.«Die StiNos» ist eine Produktion der SKP Entertainment, als Produzenten fungierten Alexander Keil und Stefan Stuckmann, der gemeinsam mit Ivan Sainz-Pardo auch Regie führte. Stuckmann verfasste mit Anna Keil das Drehbuch.