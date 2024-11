«Doc Caro» bekommt dritte Staffel

TV-News

VOX hat das Format mit der Notfallmedizinerin Carola Holzner noch vor dem Finale der zweiten Staffel um eine weitere Runde verlängert.

Wenn am heutigen Mittwochabend VOX die vorletzte Folge der zweiten Staffel vonausstrahlt, steht fest, dass die Doku-Soap auch im kommenden Jahr im Fernsehen zu sehen sein wird. Die Zuschauer müssen dabei aber nicht so lange wie in diesem Jahr warten, denn VOX kündigte die dritte Staffel bereits für das Frühjahr an.„Nicht nur Notfallmedizin ist Teamwork, sondern auch die Zusammenarbeit mit VOX! Ich freue mich auf mehr «Doc Caro» bei meinem Lieblingssender“, lässt sich Deutschlands wohl bekannteste Notfallmedizinerin Carola Holzner in der Mitteilung zitieren.Zunächst war «Doc Caro» im Herbst 2022 bei Sat.1 gestartet, wo man eigentlich eine Fortsetzung plante. Es folgte jedoch der Wechsel zum Kölner Sender. Dort überzeugten die sechs Folgen mit dem Untertitel «Jedes Leben zählt» mit einer durchschnittlichen Reichweite von 1,10 Millionen Fernsehzuschauern, was sich in einem soliden Resultat von 4,3 Prozent widerspiegelte. In der Zielgruppe durften sich VOX und Holzner über gute 7,5 Prozent Marktanteil freuen. Auch der Start in die achtteilige zweite Staffel gelang zunächst, in Woche zwei fuhr man 9,6 Prozent Marktanteil ein. Zuletzt waren die Werte aber etwas rückläufig, sodass vergangene Woche nur 4,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu Buche standen.