Jeff Dunham bringt Amazon-Zuschauer zum Lachen

US-Fernsehen

Bereits am Dienstag wird das Comedy-Weihnachtsspecial zum Streamen bereit sein.

Prime Video hat den Trailer für das Weihnachts-Comedy-Specialdes Komikers und Bauchredners Jeff Dunham enthüllt. Das einstündige Special wird am 19. November 2024 auf Prime Video Premiere haben. «Jeff Dhamms Scrooged-Up Holiday Special» ist von Dhamms Vision inspiriert, die beliebte Weihnachtsgeschichte „A Christmas Carol“ mit seinen ikonischen Figuren in den klassischen Rollen neu zu inszenieren. Walter ist offensichtlich – es gibt nur einen Mann, der Scrooge spielen kann. Doch als Jeff Bubba J, Peanut, Little Jeff und Achmed ihre schauspielerischen Rollen zuweist, sind sie nicht ganz einverstanden und sein Plan gerät während dieses Stand-up-Comedy-Specials auf urkomische Weise völlig außer Kontrolle.Dies ist Dunhams dreizehntes Special – zwei von Dunhams Produktionen waren die meistgesehenen Specials von Comedy Central in den jeweiligen Jahren. Jeff Dunhams «Very Special Christmas Special» aus dem Jahr 2008 ist nach wie vor die Sendung mit der höchsten Einschaltquote des Senders aller Zeiten. Dunhams NBC-Primetime-Special «Unhinged» wurde als die beste Nicht-Sportsendung der Big 4 in diesem Zeitraum eingestuft und sechs Wochen später auf Comedy Central erneut ausgestrahlt, um die bestbewertete Sondersendung des Jahres 2016 zu werden.Der vielseitige Entertainer schuf einen Animationsfilm für Country Music Television (CMT), moderierte die «Halloween Baking Championship» des Food Network, hatte Gastauftritte in ABCs «Ellen», NBCs «30 Rock», FOXs «Last Man Standing», trat in Werbespots für Hertz auf und war in Jay Roachs Film «Dinner for Schmucks» mit Steve Carrell und Paul Rudd zu sehen. «Jeff Dhamms Scrooged-Up Holiday Special» wird von Amazon MGM Studios und Levity Entertainment Group produziert, wobei Dunham, Matt McNeil, Robert Hartmann, Judi Marmel und Stu Schreiberg als ausführende Produzenten fungieren.