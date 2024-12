Lena Dunham schreibt Spielfilm über Bankman-Fried

Kino-News

Der Spielfilm wird beim Streamingdienst AppleTV+ veröffentlicht.

«Girls»-Erfinderin Lena Dunham ist wieder im Geschäft: Die Schauspielerin und Autorin hat sich mit Apple Studios und A24 zusammengetan, um einen Spielfilm über Sam Bankman-Fried zu schreiben. Der Spielfilm basiert auf dem Buch „Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon“ von Michael Lewis.Der Spielfilm mit dem Titelbeschäftigt sich mit dem spektakulären Aufstieg und dem ebenso spektakulären Fall der Kryptowährungsbörse und des Hedgefonds FTX sowie dessen Gründer Sam Bankman-Fried. Gegründet im Jahr 2019, entwickelte sich FTX zu einer der größten und bekanntesten Kryptowährungsbörsen der Welt. Allerdings wurde 2022 festgestellt, dass Milliarden von Dollar fehlten, als eine große Anzahl von Kunden versuchte, ihr Geld auf einmal abzuheben.„Als Michael Lewis ihn zum ersten Mal traf, war Sam Bankman-Fried der jüngste Milliardär der Welt und der Krypto-Gatsby. CEOs, Prominente und Staatsoberhäupter kleiner Länder rissen sich um seine Zeit und sein Geld, nachdem er praktisch über Nacht auf die Forbes-Milliardärsliste katapultiert worden war. Wer war dieser zerzauste Typ in Cargo-Shorts und weißen Socken, dessen Augen bei Zoom-Meetings zuckten, während er nebenbei Videospiele spielte? Lewis macht sich daran, diese Frage zu beantworten und nimmt den Leser mit in die Gedankenwelt von Bankman-Fried, dessen Aufstieg und Fall eine Lektion über Hochfrequenzhandel, Kryptowährungen, Philanthropie, Insolvenz und das Rechtssystem ist. «Going Infinite» ist sowohl ein psychologisches Porträt als auch eine finanzielle Achterbahnfahrt. Michael Lewis ist in Bestform und zeichnet den atemberaubenden Weg einer Persönlichkeit nach, die Regeln nie mochte und nach ihren eigenen Regeln lebte - bis alles zusammenbrach“, so Apple.