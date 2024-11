Zuschauer entscheiden über «Gönül Dağı»

International

Die türkische Fernsehserie hat ihre Hoch-Zeit bereits hinter sich. Noch schauen zeitweise über fünf Millionen Menschen zu.

Am 17. Oktober 2020 startete die Fernsehserie «Gönül Dağı» beim türkischen Sender TRT1. Am Samstagabend um 20.00 Uhr entführte die Fernsehstation mit den Darstellern Berk Atan, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Ferdi Sancar, Erdal Cindoruk und Melis Sevinç die Zuschauer. Bridge-Film ist für die Serie verantwortlich, deren Laufzeit pro Episode 150 Minuten einnimmt.Die Dreharbeiten finden in Sivrihisar in Eskişehir statt. Die Serie erzählt die Geschichte von drei Cousins, die seit ihrer Kindheit Dinge erfinden, an technischen Geräten basteln und sie reparieren, machen auch als Erwachsene noch Erfindungen und entwickeln ein Flugzeug mit einer anderen Flügelstruktur. Die Serie startete mit 3,62 Millionen Zuschauern, eine Woche später schalteten 6,01 Millionen Zuschauer ein. Mit der achten Folge erreichte die Serie bereits 7,94 Millionen Zuschauer, mit der 16. Episode sprang die Serie von 9,10 auf 11,21 Millionen Fernsehzuschauer.Die Reichweiten sanken im Januar 2021 ein wenig, waren jedoch mit um die neun Millionen sehr hoch. Im Mai erreichte das Staffelfinale noch 9,78 Millionen Zuschauer. Die zweite Staffel startete am 11. September 2021 mit nur 5,72 Millionen Zuschauern, es dauerte bis in die vierte Folge, ehe die Reichweiten mit 7,71 Millionen Zuschauer überzeugend waren. Mitte Oktober schalteten 8,88 Millionen Türken ein, dann wurden 9,20 Millionen gemessen. Die Episode „Vater sein“ vom 4. Dezember 2021 holte das Maximum von 12,15 Millionen Zuschauer. Über den Winter waren die Werte mit zehn bis zwölf Millionen Zuschauer hoch, in den Frühjahrsmonaten sanken die Zahlen zeitweise auf 8,64 Millionen.Die dritte Staffel startete mit 8,17 Millionen und endete am 19. November 2022 mit 10,59 Millionen Zuschauern. Aufgrund der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar entschieden sich die Programmmacher das Format in eine Pause zu schicken. Am 17. Dezember waren 9,62 Millionen Menschen dabei, am 24. Dezember sahen 10,29 Millionen Menschen zu. 9,66 Millionen Türken wurden am 31. Dezember 2022 verbucht. Im Februar pausierte die Serie aufgrund des Kahramanmaraş-Erdbebens. Ende März sahen gar nur noch 5,21 Millionen Türken zu, sodass das Format erstmals seit Jahren in der Primetime durch eine andere Serie geschlagen wurde. Durch die zahlreichen Pausen schleppte TRT1 «Gönül Dağı» bis Ende Juni durch das Programm, sodass die Zahlen auf 6,41, 7,47 und 5,68 Millionen Zuschauer fielen.Mit der vierten Staffel, die im Herbst 2023 startete, konnten die früheren Bestwerte nicht mehr erreicht werden. Nur noch 8,72 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein. Das Staffelfinale war mit 5,82 Millionen Zuschauern enttäuschend. Die neue Runde ist am 7. September 2024 gestartet, damals schalteten 5,48 Millionen Menschen ein, eine Woche später waren gar nur noch 3,84 Millionen Menschen dabei. 5,06 Millionen Menschen waren schließlich Mitte September dabei. Im November hat sich die Serie zeitweise gefangen: Mittlerweile schauen wieder 7,94 Millionen Menschen zu, sodass «Gönül Dağı» sogar über den Werten des Vorjahrs liegt. Doch die Zukunft könnte besiegelt werden, wenn die Zuschauer – wie im Vorjahr – auch zeitweise wieder abschalten.