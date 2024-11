Sat.1 zelebriert Adventssonntage mit neuer Koch-Show

TV-News

Jeden Sonntagvorabend präsentieren Angelina Kirsch und Enie van de Meiklokjes «Unser Festtagsmenü», bei dem Köche aus dem «The Taste»-Team gegen Profis von «Das große Backen» antreten.

An Weihnachten, dem Fest der Liebe, kommen viele Familien zusammen, was Sat.1 womöglich zu der Idee einer neuen Kochshow inspiriert haben könnte. Denn bei dem nun angekündigten Formathandelt es sich um ein Crossover von «The Taste» und «Das große Backen». Die Show debütiert am 1. Dezember und wird an jedem Adventssonntag um 18:00 Uhr in Sat.1 zu sehen sein.In jeder Folge treten die Köche aus Team-«The Taste» gegen die Backprofis aus Team-«Das große Backen» an und zaubern weihnachtliche Köstlichkeiten. Während die Teams um die besten Festtagsrezepte wetteifern, plaudern prominente Gäste mit dem Moderationsduo Angelina Kirsch und Enie van de Meiklokjes über ihre persönlichen Weihnachtstraditionen, basteln Last-Minute-Geschenke oder singen die schönsten Weihnachtslieder.In der ersten Folge treten Alexander Herrmann und Tim Raue gegen Betty Schliephake-Burchardt und Günther Körffer an. Am 2. Adventssonntag folgt das Duell zwischen Alexander Herrmann und Frank Rosin gegen Betty Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs, während am dritten Sonntag im Dezember Alex Kumptner, Alexander Herrmann, Betty Schliephake-Burchardt sowie Christian Hümbs zu sehen sein werden. Am 22. Dezember serviert Tim Raue Ente im Blätterteig, während Alex Kumptner auf gebratene Jakobsmuscheln setzt. Betty Schliephake-Burchardt und ihr Sohn Julius messen sich im süßen Finale mit Christian Hümbs und seiner Partnerin Evelin im weihnachtlichen Tortenduell.