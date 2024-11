Ungeschminkte Wahrheit: ARD-Film holt nur blasse 11,2 Prozent

Quotennews

Das Drama im Ersten kam über mäßige Werte nicht hinaus.

Dabei war der Streifen mit dem Titelmit durchaus bekannten Schauspielerinnen und Schauspielern besetzt. In zentralen Rollen waren demzufolge Adele Neuhauser, Ulrich Noethen, Matthias Matschke und Eva Mattes zu sehen. Ausgangspunkt ihrer Geschichte ist die Rückkehr der von Neuhauser verkörperten Hauptfigur, die sich nach 35 Jahren plötzlich wieder auf dem Hof ihrer Eltern wiederfindet, nachdem sie in der Zwischenzeit eine Geschlechtsumwandlung vom Mann zur Frau vollzogen hat.Was damit alles zusammenhängt, interessierte insgesamt 2,81 Millionen Leute, die dem Ersten damit einen allenfalls mäßigen Marktanteil von 11,2 Prozent einbrachten, der klar hinter dem ZDF zu verorten war. Bei den Jüngeren war ebenfalls nicht der große Wurf möglich, von ihnen zeigten sich bloß 0,28 Millionen bzw. 5,8 Prozent – unter Senderschnitt spielte sich das Ganze in dieser Altersklasse ab.Etwas mehr Licht erzeugten um 22.15 Uhr die, die vor 0,40 Millionen der Jungen und 1,99 Millionen gesamt berichteten. Jene Reichweiten führten zu Anteilen von richtig guten 11,8 bei den 14-49-Jährigen und wiederum mittelprächtigen 11,3 Prozent. Recht gut stellte sich schließlich die Resonanz vondar, die zu 1,46 Millionen und 12,4 Prozent gesamt sowie 0,22 Millionen und 9,4 Prozent bei den 14-49-Jährigen fähig war.