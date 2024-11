CBS macht «Blue Bloods»-Special

US-Fernsehen

Das Ende der Polizeiserie bekommt eine Sondersendung.

CBS kündigte, ein neues «Entertainment Tonight» -Special, das am Freitag, den 29. November, um 21.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird. Dieses einstündige «ET»-Nachrichtenspezial, das 293 Folgen von «Blue Bloods» feiert, enthält neue exklusive Interviews mit den Stars und wiederkehrenden Gaststars, die Lieblingserinnerungen und Momente hinter den Kulissen aus den letzten 14 Jahren teilen.Die von Nischelle Turner von «ET» moderierte Sendung mit Archivinterviews aus dem Fundus ist eine Liebeserklärung an die treuen Fans, die jeden Freitagabend mit der Reagan-Familie zu Abend gegessen haben und «Blue Bloods» zu einer der Top-Serien im Fernsehen gemacht haben.Die Sendung enthält einen seltenen Einblick in die berühmte Szene des Familienessens, bei der die Zuschauer die Geheimnisse des Familienessens direkt vom Tisch der Reagans erfahren. Die Sondersendung enthüllt neue Details über das erste Mal, als die Besetzung während des Pilotfilms als Fremde ein Familienessen hatte, und wie dies die Serie zu dem globalen Phänomen machte, das sie heute ist. Außerdem erfahren die Fans aus erster Hand von den Schauspielern, wie es ist, auf den Straßen von New York City zu filmen, und erhalten einen kleinen Vorgeschmack auf das emotionale Finale, bevor die Serie am Freitag, den 13. Dezember, um 22.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird.