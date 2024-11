«Wednesday»: Lady Gaga ist dabei

US-Fernsehen

Die Schauspielerin wird einen Cameo-Auftritt in den neuen Folgen haben.

Seit einiger Zeit wird an der Fortsetzung der Netflix-Seriegedreht. Nun wurde bekannt, dass auch Lady Gaga an Bord der Produktion sein wird. Die Verantwortlichen hinter den Kulissen wollten Lady Gaga für eine größere Rolle verpflichten, aber letztendlich hat es nur für einen Cameo-Auftritt gereicht.Für Gaga, die vor allem für ihre bahnbrechende Musikkarriere bekannt ist, wird es die jüngste Schauspielrolle sein. Sie spielte zuletzt in «Joker: Folie à Deux» an der Seite von Joaquin Phoenix. Für ihre Hauptrolle an der Seite von Bradley Cooper in «A Star Is Born» wurde sie für den Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert.In der zweiten Staffel wird Jenna Ortega erneut die beliebte «Addams Family»-Figur Wednesday Addams spielen, während Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán, Isaac Ordonez und Luyanda Unati Lewis-Nyawo zu regelmäßigen Seriencharakteren befördert wurden.